Мирный план США, который продолжают продвигать США, остается непростым для обсуждения из-за разногласий по ключевым вопросам, в частности – по Донбассу.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал Bloomberg.

Почему Украина не соглашается с планом США

Владимир Зеленский объяснил, что участники переговоров не могут достичь единого видения будущего Донецкой и Луганской областей.

– Есть видение США, России и Украины – и мы не имеем единого мнения по Донбассу, – пояснил президент.

Так, по его словам, Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных партнеров, среди которых должны быть Соединенные Штаты.

Эти вопросы, так же, как и контроль над восточными регионами, президент Зеленский оценил как чувствительные и требующие дальнейшего обсуждения.

Отметим, что комментарии Владимира Зеленского прозвучали после критики лидера США Дональда Трампа, который утверждает, что несколько разочарован тем, что украинский глава до сих пор не прочитал американское предложение.

– Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры, – подчеркнул Зеленский.

Мирный план США: позиция Вашингтона

Между тем Politico со ссылкой на источники в Европе сообщает, что США продолжают настаивать, что Украина в рамках мира должна без боя выйти из Донецкой области.

Так, в материале цитируются подробности от анонимного европейского чиновника, который рассказал, что по территориальным вопросам позиция американцев проста: Россия требует от Украины отдать территории, а американцы продолжают думать, как этого достичь.

– Американцы настаивают, что Украина должна выйти из Донбасса так или иначе, – подчеркнул собеседник.

Между тем Киев продолжает настаивать, что потенциальная заморозка конфликта должна произойти по текущей линии фронта.

Переговорщики от Украины доносят до американцев, что если отдать Владимиру Путину то, что армия РФ не может захватить с огромными потерями годами войны, это только разбудит и увеличит аппетит агрессора.

Кроме прочего, на украинцев давит то, с какой скоростью хочет двигаться Вашингтон в этом вопросе.

– Возможно, Трамп хочет, чтобы это произошло быстро, и его команда вынуждена объяснять ему, почему не они виноваты в том, что это не происходит так быстро, как он хотел. Важно, как будет действовать Америка – как посредник или склоняясь на сторону России? – подытожил европейский собеседник.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский до сих пор не видел новые поправки к мирному плану, ведь из-за риска прослушивания секретарь СНБО Рустем Умеров привезет их из США лично. Также ожидается, что он отдельно прояснит детали прошлых переговоров.

