Мирний план США, який продовжує просувати США, залишається непростим для обговорення через розбіжності в ключових питаннях, зокрема – щодо Донбасу.

Про це президент Володимир Зеленський розповів Bloomberg.

Чому Україна не погоджується з планом США

Володимир Зеленський пояснив, що учасники переговорів не можуть досягти єдиного бачення майбутнього Донецької та Луганської областей.

– Є бачення США, Росії та України – і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу, – пояснив президент.

Так, за його словами, Україна наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних партнерів, серед яких мають бути Сполучені Штати.

Ці питання, так само, як і контроль над східними регіонами, президент Зеленський оцінив як чутливі та такі, що потребують подальшого обговорення.

Зауважимо, що коментарі Володимира Зеленського лунають після критики лідера США Дональда Трампа, який стверджує, що дещо розчарувався через те, що український очільник досі не прочитав американську пропозицію.

– Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери, – наголосив Зеленський.

Мирний план США: позиція Вашингтона

Тим часом Politico з посиланням на джерела у Європі повідомляє, що США продовжують наполягати, що Україна у рамках миру має без бою вийти з Донеччини.

Так, в матеріалі цитують деталі від анонімного європейського посадовця, який розповів, що з територіальних питань позиція американців проста: Росія вимагає від України віддати території, а американці далі думають, як цього досягти.

– Американці наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше, – наголосив співрозмовник.

Тим часом Київ продовжує наполягати, що потенційна заморозка конфлікту має відбутися по поточній лінії фронту.

Перемовники від України доносять до американців, що якщо віддати Володимиру Путіну те, що армія РФ не може захопити з шаленими втратами роками війни, це тільки розбудить і збільшить апетит агресора.

Крім іншого, на українців тисне те, з якою швидкістю хоче рухатися Вашингтон у цьому питанні.

– Можливо, Трамп хоче, щоб це відбулося швидко, і його команда змушена пояснювати йому, чому не вони крайні у тому, що цього не відбувається так швидко, як він хотів. Важливо, як буде діяти Америка – як посередник, чи схиляючись на бік Росії? – підсумував європейський співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський досі не бачив нові поправки до мирного плану, адже через ризик прослуховування секретар РНБО Рустем Умеров привезе їх із США особисто. Також очікується, що він окремо прояснить деталі минулих переговорів.

