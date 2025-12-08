РФ оформляет убитых на Покровском направлении как СОЧ, чтобы скрыть потери
- На Покровском направлении командование ВС РФ скрывает реальные потери, оформляя сотни убитых как самовольно оставивших часть (СОЧ).
- Эта практика, зафиксированная в частности в 30 отдельной механизированной бригаде РФ движением Атеш, используется для военных РФ, пропавших во время штурмов.
На Покровском направлении Донецкой области командование Вооруженных сил России скрывает реальные потери, оформляя убитых как самовольно оставивших часть (СОЧ).
Оформление убитых РФ как СОЧ
Как сообщает военное движение украинцев и крымских татар Атеш, агенты фиксируют такую систему практики, в частности, внутри 30 отдельной механизированной бригады Российской Федерации.
— После масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как “самовольно оставивших часть”. Так они скрывают реальное количество “двухсотых” и избегают претензий со стороны родных, — говорится в сообщении.
По данным Атеш, в бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, представляя убитых как беглецов.
Личному составу открыто говорят, что самовольное оставление части — это якобы проще, чем объяснять родным, где осталось тело.
Эту схему используют для российских военных, которые пропали в результате хаотичных штурмов города или ликвидированы заградительными отрядами.
Отмечается, что за последний год масштабы фиктивных СОЧ выросли в разы.
Агенты движения добавили, что подобная практика полностью разрушает остатки доверия между российскими бойцами. Солдаты РФ понимают, что в любой момент их могут списать как беглецов, даже если они погибли в бою.
В Атеш подчеркнули, что это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального духа. Дисциплина разложена, российскому командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом.