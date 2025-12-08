На Покровском направлении Донецкой области командование Вооруженных сил России скрывает реальные потери, оформляя убитых как самовольно оставивших часть (СОЧ).

Оформление убитых РФ как СОЧ

Как сообщает военное движение украинцев и крымских татар Атеш, агенты фиксируют такую систему практики, в частности, внутри 30 отдельной механизированной бригады Российской Федерации.

— После масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как “самовольно оставивших часть”. Так они скрывают реальное количество “двухсотых” и избегают претензий со стороны родных, — говорится в сообщении.

По данным Атеш, в бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, представляя убитых как беглецов.

Личному составу открыто говорят, что самовольное оставление части — это якобы проще, чем объяснять родным, где осталось тело.

Эту схему используют для российских военных, которые пропали в результате хаотичных штурмов города или ликвидированы заградительными отрядами.

Отмечается, что за последний год масштабы фиктивных СОЧ выросли в разы.

Агенты движения добавили, что подобная практика полностью разрушает остатки доверия между российскими бойцами. Солдаты РФ понимают, что в любой момент их могут списать как беглецов, даже если они погибли в бою.

В Атеш подчеркнули, что это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального духа. Дисциплина разложена, российскому командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом.

