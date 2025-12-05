Враг пытается обойти Покровск с флангов, окружения города нет – Ласийчук
- На сегодняшний день условная линия разграничения между ВСУ и россиянами в Покровске проходит по железной дороге - северная часть города полностью контролируется ВСУ.
- Командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук опровергает окружение или блокирование Покровска.
- Ситуация в Мирнограде тяжелая, но контролируемая, несмотря на то, что оккупанты почти полностью перерезали нашу логистику.
Ситуация в Покровске тяжелая, российские оккупанты подтягивают резервы, однако Силы обороны активно уничтожают врага и не позволяют ему накапливать силы. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.
Об этом в эфире Єдиних новин в комментарии ведущей Яне Брензей рассказал Евгений Ласийчук, командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Ситуация в Покровске
Ситуация в Покровске тяжелая. Подразделения врага постоянно наступают, пытаются завладеть городом, улучшить свое тактическое положение.
— Условная линия разграничения в Покровске проходит по железной дороге. Северную часть фактически полностью контролируем. В центральной застройке (города) также присутствуют наши подразделения. Штурмовые войска не допускают продвижения противника, — сказал Евгений Ласийчук.
В то же время очень сложная ситуация в южной части Покровска, говорит командир. Там российские оккупанты накапливают свои силы и оттуда пытаются продвигаться вглубь города.
Евгений Ласийчук отметил, что уничтожать врага на подступах к Покровску активно помогает подразделение БпС (беспилотных систем).
Сейчас российские захватчики выбирают тактику обойти городские бои, не заходить в город.
— Противник пытается обойти с флангов, но эти участки мы также контролируем. Противника там уничтожаем, — рассказал командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Он подчеркнул, что на сегодня об окружении или блокировании Покровска врагом речь не идет.
Как удается сдерживать врага в Покровске
По словам Евгения Ласийчука, для обороны Покровска постоянно привлекают новые подразделения ВСУ — в агломерации Покровска и соседнего Мирнограда действуют наиболее опытные военные.
Командир отметил, что 7 корпус быстрого реагирования фактически координирует действия всех подразделений, привлеченных к обороне Покровска.
— Ежедневно планируем применение подразделений. Ежедневно анализируем потери противника и ставим цель эти потери только увеличивать, — говорит Евгений Ласийчук.
Для этой цели Силы обороны развернули дополнительные центры применения беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Отдельно действует центр противовоздушной обороны.
По словам Евгения Ласийчука, 7 корпус быстрого реагирования напрямую работает с производителями дронов и вооружения, что позволяет своевременно принимать решения.
— Противник несет максимальные потери от привлечения этих наших подразделений, — подчеркнул Евгений Ласийчук.
Какие силы привлек враг
Ранее сообщалось, что россияне из-за значительных потерь планируют привлечь к боям за Покровск псковскую 76 гвардейскую дивизию Воздушно-десантных войск ВС РФ.
По словам Евгения Ласийчука, на сегодня Силы обороны зафиксировали перемещение подразделений этой дивизии врага.
— Для всех 76 дивизия — это оперативно-стратегический резерв, а для нас это означает, что подразделения врага, которые уже воюют в Покровске, не могут достичь поставленной цели завладеть населенным пунктом, — объясняет командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Он отметил, что наша разведка своевременно предоставляет информацию о местах привлечения вражеских подразделений 76 дивизии.
— Псковская дивизия нам уже давно знакома — именно она заходила в Киевскую область (в 2022 году). Но похоже, враг забыл, чем для него тогда закончилось окружение. Поэтому, думаю, напомним здесь, в Покровске, — подчеркнул Евгений Ласийчук.
Ситуация в Мирнограде
На сегодня логистика в Мирноград осуществляется, хотя это очень сложно. По словам Евгения Ласийчука, в населенный пункт могут заходить штурмовые группы, группы закрепления и продолжают выполнять задачи.
Военный рассказал, что раньше россияне выбирали тактику лобовых атак, а теперь решили действовать иначе — выбрали тактику обхода Мирнограда, перерезания логистических маршрутов.
Евгений Ласийчук подчеркнул, что ситуация вокруг города контролируется, окружения врагом нет.
— Основная задача наших военных на этом направлении — это расширение логистических коридоров, — сказал он.
Командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ отметил, что бороться с врагом в Мирнограде помогают бойцы 1 корпуса Нацгвардии Украины Азов.
— Не могу сказать, что враг нас где-то в чем-то превосходит. Мы привлекаем все имеющиеся средства, в частности подразделения Сухопутных войск, штурмовых войск и морской пехоты, — сказал Евгений Ласийчук.
Он подчеркнул, что, несмотря на тяжелую ситуацию в Мирнограде и Покровске, нельзя просто взять и позволить врагу полностью захватить эти города. Подразделения ВСУ при необходимости готовы к маневренной обороне.
Друзі ДШВ
Друзі ДШВ – это сайт, на котором все могут донатить на нужды Десантно-штурмовых войск.
Проект создан для надежной и долгосрочной поддержки украинских воинов, которые будут эффективно выполнять боевые задачи, имея необходимые комплексы РЭБ, дроны и другое вооружение.
Также собственным примером можно показать, что украинская армия – это сильные и мотивированные воины.
Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, нужно оставить заявку на сайте и пройти предварительную подготовку.