Ситуация в Покровске тяжелая, российские оккупанты подтягивают резервы, однако Силы обороны активно уничтожают врага и не позволяют ему накапливать силы. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.

Об этом в эфире Єдиних новин в комментарии ведущей Яне Брензей рассказал Евгений Ласийчук, командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Ситуация в Покровске

Ситуация в Покровске тяжелая. Подразделения врага постоянно наступают, пытаются завладеть городом, улучшить свое тактическое положение.

— Условная линия разграничения в Покровске проходит по железной дороге. Северную часть фактически полностью контролируем. В центральной застройке (города) также присутствуют наши подразделения. Штурмовые войска не допускают продвижения противника, — сказал Евгений Ласийчук.

В то же время очень сложная ситуация в южной части Покровска, говорит командир. Там российские оккупанты накапливают свои силы и оттуда пытаются продвигаться вглубь города.

Евгений Ласийчук отметил, что уничтожать врага на подступах к Покровску активно помогает подразделение БпС (беспилотных систем).

Сейчас российские захватчики выбирают тактику обойти городские бои, не заходить в город.

— Противник пытается обойти с флангов, но эти участки мы также контролируем. Противника там уничтожаем, — рассказал командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Он подчеркнул, что на сегодня об окружении или блокировании Покровска врагом речь не идет.

Как удается сдерживать врага в Покровске

По словам Евгения Ласийчука, для обороны Покровска постоянно привлекают новые подразделения ВСУ — в агломерации Покровска и соседнего Мирнограда действуют наиболее опытные военные.

Командир отметил, что 7 корпус быстрого реагирования фактически координирует действия всех подразделений, привлеченных к обороне Покровска.

— Ежедневно планируем применение подразделений. Ежедневно анализируем потери противника и ставим цель эти потери только увеличивать, — говорит Евгений Ласийчук.

Для этой цели Силы обороны развернули дополнительные центры применения беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Отдельно действует центр противовоздушной обороны.

По словам Евгения Ласийчука, 7 корпус быстрого реагирования напрямую работает с производителями дронов и вооружения, что позволяет своевременно принимать решения.

— Противник несет максимальные потери от привлечения этих наших подразделений, — подчеркнул Евгений Ласийчук.

Какие силы привлек враг

Ранее сообщалось, что россияне из-за значительных потерь планируют привлечь к боям за Покровск псковскую 76 гвардейскую дивизию Воздушно-десантных войск ВС РФ.

По словам Евгения Ласийчука, на сегодня Силы обороны зафиксировали перемещение подразделений этой дивизии врага.

— Для всех 76 дивизия — это оперативно-стратегический резерв, а для нас это означает, что подразделения врага, которые уже воюют в Покровске, не могут достичь поставленной цели завладеть населенным пунктом, — объясняет командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Он отметил, что наша разведка своевременно предоставляет информацию о местах привлечения вражеских подразделений 76 дивизии.

— Псковская дивизия нам уже давно знакома — именно она заходила в Киевскую область (в 2022 году). Но похоже, враг забыл, чем для него тогда закончилось окружение. Поэтому, думаю, напомним здесь, в Покровске, — подчеркнул Евгений Ласийчук.

Ситуация в Мирнограде

На сегодня логистика в Мирноград осуществляется, хотя это очень сложно. По словам Евгения Ласийчука, в населенный пункт могут заходить штурмовые группы, группы закрепления и продолжают выполнять задачи.

Военный рассказал, что раньше россияне выбирали тактику лобовых атак, а теперь решили действовать иначе — выбрали тактику обхода Мирнограда, перерезания логистических маршрутов.

Евгений Ласийчук подчеркнул, что ситуация вокруг города контролируется, окружения врагом нет.

— Основная задача наших военных на этом направлении — это расширение логистических коридоров, — сказал он.

Командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ отметил, что бороться с врагом в Мирнограде помогают бойцы 1 корпуса Нацгвардии Украины Азов.

— Не могу сказать, что враг нас где-то в чем-то превосходит. Мы привлекаем все имеющиеся средства, в частности подразделения Сухопутных войск, штурмовых войск и морской пехоты, — сказал Евгений Ласийчук.

Он подчеркнул, что, несмотря на тяжелую ситуацию в Мирнограде и Покровске, нельзя просто взять и позволить врагу полностью захватить эти города. Подразделения ВСУ при необходимости готовы к маневренной обороне.

