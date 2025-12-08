На Покровському напрямку Донецької області командування Збройних сил Росії приховує реальні втрати, оформлюючи вбитих як тих, хто самовільно залишив частину (СЗЧ).

Оформлення убитих РФ як СЗЧ

Як повідомляє військовий рух українців і кримських татар Атеш, агенти фіксують таку систему практику, зокрема, всередині 30 окремої механізованої бригади Російської Федерації.

– Після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як “тих, хто самовільно залишив частину”. Так вони приховують реальну кількість “двохсотих” і уникають претензій з боку рідних, – йдеться у повідомленні.

За даними Атеш, у бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ, подаючи вбитих як втікачів.

Особовому складу відкрито кажуть, що самовільне залишення частини – це нібито простіше, ніж пояснювати рідним, де залишилося тіло.

Цю схему використовують для російських військових, які зникли внаслідок хаотичних штурмів міста або ліквідованих загороджувальними загонами.

Зазначається, що за останній рік масштаби фіктивних СЗЧ зросли у рази.

Агенти руху додали, що подібна практика повністю руйнує залишки довіри між російськими бійцями. Солдати РФ розуміють, що в будь-який момент їх можуть списати як втікачів, навіть якщо вони загинули в бою.

В Атеш наголосили, що це викликає страх, агресію і стрімке падіння морального стану. Дисципліна розкладена, російському командуванню не вірять, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом.

