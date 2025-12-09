Сегодня, 9 декабря, в Ивановской области России разбился военный грузовой самолет Ан-22. На его борту находились семь членов экипажа.

Самолет, принадлежащий Министерству обороны России, выполнял плановый облет после ремонта. Ан-22 Антей является крупнейшим в мире турбовинтовым самолетом, предназначенным для перевозки вооружения, военной техники и личного состава на большие расстояния. Первый полет этого самолета состоялся в 1965 году.

Ан-22: сколько осталось в РФ

После распада Советского Союза в российском парке осталось около 60 самолетов из 67 серийных Ан-22, разработанных КБ Антонов, но о точном числе машин, которые были на ходу, не сообщалось.

Ан-22 разрабатывали с 1960 года, а первый полет состоялся 27 февраля 1965 года, а в 1969 году самолет приняли на вооружение ВВС СССР.

Серийное производство Ан-22 осуществлялось на Ташкентском авиазаводе им. Чкалова в Узбекской ССР, а с 1973 года начали производить улучшенную версию Ан-22А. Всего выпущено 22 самолета этой модификации.

Производство Ан-22 завершили в 1976 году, чтобы расширить мощности завода для нового турбореактивного транспортного самолета Ил-76.

По техническим характеристикам Ан-22 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12 мощностью более 15 000 л.с. и имеет следующие характеристики:

длина самолета — 57 м,

высота — чуть более 12,5 м,

размах крыла — 64,4 м,

максимальная скорость — 650 км/ч,

крейсерская — 560 км/ч,

максимальная взлетная масса — 225 т,

максимальная грузоподъемность — 60 т (при дальности более 3000 км; при загрузке 40 т дальность превышает 5000 км).

Для сравнения, максимальная грузоподъемность модернизированного Ил-76МД-90А — 60 т при дальности 4 000 км.

Сколько осталось Ан-22 в РФ в 2025 году

ВКС России планировали прекратить эксплуатацию военно-транспортных самолетов Ан-22 в прошлом году, однако продолжили эксплуатировать их в 2025 году.

В 2024 году в рабочем состоянии в РФ оставалось 4 самолета Ан-22, а еще 2 были на хранении. В настоящее время в России нет другого самолета, способного заменить этот транспортник.

