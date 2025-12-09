Сьогодні, 9 грудня, у Іванівській області Росії розбився військовий вантажний літак Ан-22. На його борту перебували сім членів екіпажу.

Літак, що належить Міністерству оборони Росії, виконував плановий обліт після ремонту. Ан-22 Антей є найбільшим у світі турбогвинтовим літаком, призначеним для перевезення озброєння, військової техніки та особового складу на великі відстані. Перший політ цього літака відбувся у 1965 році.

Скільки літаків Ан-22 в Росії у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Ан-22: скільки залишилося у РФ

Після розпаду Радянського Союзу в російському парку залишилося близько 60 літаків із 67 серійних Ан‑22, розроблених КБ Антонов, але про точне число машин, які були на ходу, не повідомлялось.

Ан‑22 розробляли з 1960 року, а перший політ відбувся 27 лютого 1965 року, а у 1969 році літак прийняли на озброєння ВПС СРСР.

Серійне виробництво Ан‑22 здійснювалось на Ташкентському авіазаводі ім. Чкалова в Узбекській РСР, а з 1973 року почали виробляти покращену версію Ан‑22А. Всього випущено 22 літаки цієї модифікації.

Виробництво Ан‑22 завершили у 1976 році, щоб розширити потужності заводу для нового турбореактивного транспортного літака Іл‑76.

За технічними характеристиками Ан‑22 оснащений чотирма турбовинтовими двигунами НК‑12 потужністю понад 15 000 к.с. та має такі характеристики:

довжина літака – 57 м,

висота – трохи більше 12,5 м,

розмах крила – 64,4 м,

максимальна швидкість – 650 км/год,

крейсерська – 560 км/год,

максимальна злітна маса – 225 т,

максимальна вантажопідйомність – 60 т (при дальності понад 3 000 км; при завантаженні 40 т дальність перевищує 5 000 км).

Для порівняння, максимальна вантажопідйомність модернізованого Іл‑76МД‑90А – 60 т при дальності 4 000 км.

Скільки залишилося Ан-22 в РФ у 2025 році

ВКС Росії планували припинити експлуатацію військово‑транспортних літаків Ан‑22 минулого року, проте продовжили експлуатувати у 2025 році.

У 2024 році у робочому стані в РФ залишалося 4 літаки Ан‑22, а ще 2 були на зберіганні. Наразі в Росії немає іншого літака, здатного замінити цей транспортник.

