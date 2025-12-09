В РФ упал военный самолет Ан-22: ищут 7 членов экипажа
- Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области.
- Борт совершал плановый облет после ремонта.
- На борту Ан-22 было семь членов экипажа - их судьба неизвестна.
Сегодня, 9 декабря, в Ивановской области России разбился военный грузовой самолет Ан-22. На борту находились семь членов экипажа.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ан-22 разбился в Ивановской области
Известно, что грузовой самолет Ан-22 принадлежит Министерству обороны России. Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.
Обломки самолета нашли в воде, сообщают оперативные службы.
Российское Минобороны уточнило, что самолет Ан-22 упал в безлюдном районе. На место вылетела поисковая команда.
Что известно о самолете Ан-22
Ан-22 Антей — это крупнейший в мире турбовинтовой самолет, предназначенный для перевозки на значительные расстояния вооружения, военной техники и войск. Первый полет Антей совершил в 1965 году.
В России в 2024 году сообщили, что военно-транспортная авиация откажется от эксплуатации Ан-22. В то же время в РФ нет альтернативы этому транспортнику.