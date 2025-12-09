Сегодня, 9 декабря, в Ивановской области России разбился военный грузовой самолет Ан-22. На борту находились семь членов экипажа.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ан-22 разбился в Ивановской области

Известно, что грузовой самолет Ан-22 принадлежит Министерству обороны России. Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

Обломки самолета нашли в воде, сообщают оперативные службы.

Российское Минобороны уточнило, что самолет Ан-22 упал в безлюдном районе. На место вылетела поисковая команда.

Что известно о самолете Ан-22

Ан-22 Антей — это крупнейший в мире турбовинтовой самолет, предназначенный для перевозки на значительные расстояния вооружения, военной техники и войск. Первый полет Антей совершил в 1965 году.

В России в 2024 году сообщили, что военно-транспортная авиация откажется от эксплуатации Ан-22. В то же время в РФ нет альтернативы этому транспортнику.

