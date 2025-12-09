Население Камбоджи: сколько людей проживает в стране
24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались боевые действия, тайские войска нанесли авиаудары по Камбодже. 26 июля Таиланд привлек военно-морские силы для защиты территории из-за обострения конфликта.
В настоящее время страны согласились на полное прекращение огня.
Сколько людей проживает в Камбодже, читайте в нашем материале.
Камбоджа: сколько людей проживает в стране
По данным Worldometer, по состоянию на 2025 год в Камбодже проживает примерно 17 861 568 человек, согласно последним оценкам ООН. Камбоджа составляет 0,22% населения планеты и занимает 73-е место в мире по численности населения.
По данным отчета ВОЗ, по состоянию на 2023 год, население Камбоджи составляло 17 423 880 человек, с прогнозируемым ростом на 26% до 21 931 455 человек к 2050 году.
Последняя перепись населения Камбоджи проводилась в 2019 году. Согласно данным Национального института статистики, в стране проживало 17 091 464 человека. Среди них примерно 49% мужчин и 51% женщин.
Что касается распределения населения по месту жительства, около 27% проживали в городах, а более 73% в сельской местности.
Население Камбоджи: возрастные группы и прогнозы
По данным Всемирной организации здравоохранения, Камбоджа — страна преимущественно молодых людей. Возрастная группа от 0 до 14 лет в 2023 году составляла около 14% населения.
Наибольшая доля населения Камбоджи — люди трудоспособного возраста, от 15 до 64 лет, что составляет примерно 78%. Пожилые люди (65 лет и старше) составляют около 7%, и это наименьшая часть населения.
Несмотря на относительную молодость населения, его общая численность продолжает расти — в 2000 году население Камбоджи насчитывало около 12 миллионов человек, а по прогнозам, к 2050 году эта цифра достигнет почти 22 миллионов.
Однако, по прогнозам ВОЗ, структура населения существенно изменится. Доля молодежи (0–14 лет) к 2050 году заметно уменьшится. В то же время значительно увеличится доля взрослых и пожилых людей.
Те, кто сейчас представляет молодежь, к 2050 году перейдут в старшие возрастные категории 40+, 50+, 60+ лет. Увеличится количество пожилых людей из-за повышения продолжительности жизни.