24 липня на кордоні між Таїландом і Камбоджею почалися бойові дії, тайські війська завдали авіаударів по Камбоджі. 26 липня Таїланд розгорнув військово-морські сили для захисту території в умовах ескалації конфлікту.

Наразі країни погодилися на повне припинення вогню.

Скільки людей проживає в Камбоджі, читайте в нашому матеріалі.

Камбоджа: скільки людей проживає в країні

За даними Worldometer, станом на 2025 рік в Камбоджі проживає приблизно 17 861 568 осіб, згідно з останніми оцінками ООН. Камбоджа становить 0,22% населення планети й посідає 73-тє місце у світі за чисельністю населення.

За даними звіту ВОЗ, станом на 2023 рік, населення Камбоджі становило 17 423 880 осіб, з прогнозованим зростанням на 26% до 21 931 455 осіб до 2050 року.

Останній перепис населення Камбоджі проводився у 2019 році. Відповідно до даних Національного інституту статистики, у країні проживало 17 091 464 особи. Серед них приблизно 49% чоловіків, і 51% жінок.

Щодо розподілу населення за місцем проживання, близько 27% мешкали у містах, а понад 73% – у сільській місцевості.

Населення Камбоджі: вікові групи і прогнози

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Камбоджа – країна переважно молодих людей. Вікова група від 0 до 14 років у 2023 році становить близько 14% населення.

Найбільша частка населення Камбоджі – люди працездатного віку, від 15 до 64 років, що становить приблизно 78%. Люди похилого віку (65 років і старше) становлять близько 7%, і це найменша частина населення.

Попри відносну молодість населення, загальна чисельність продовжує зростати. В 2000 році населення Камбоджі налічувало близько 12 мільйонів осіб, а за прогнозами, до 2050 року ця цифра сягне майже 22 мільйонів.

Однак, за прогнозами ВОЗ, структура населення суттєво зміниться. Частка молоді (0–14 років) до 2050 року помітно зменшиться. Водночас значно збільшиться частка дорослих і літніх людей.

Ті, хто зараз представляє молодь, до 2050 року перейдуть у старші вікові категорії 40+, 50+, 60+ років. Зросте кількість літніх людей, через підвищення тривалості життя.

