Украина работает над получением действенных гарантий безопасности для обеспечения устойчивого завершения войны. Главное внимание уделяется двустороннему соглашению с США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский о гарантиях безопасности

Президент отметил, что для Украины очень важны гарантии безопасности. Однако Соединенные Штаты пока не готовы видеть Украину в НАТО.

— На сегодняшний день мы рассматриваем действенные гарантии безопасности со стороны европейской стороны — это Коалиция желающих, — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинской стороне известны детали этих гарантий безопасности.

Зеленский заявил, что для Киева «очень важны» именно двусторонние гарантии безопасности Украины и США.

— Они формулируются в 20-пунктном плане. Это как статья 5. То есть то же самое, что статья 5 в НАТО, — подчеркнул глава государства.

По его словам, информация об этих гарантиях безопасности будет известна в ближайшие дни или недели.

Президент добавил, что гарантии безопасности «идут вместе» с другими вопросами окончания войны.

— Что касается вопросов Донбасса, вопросов территорий, они всегда поднимаются с российской стороны и всегда имеют ответ от украинской стороны, — отметил Зеленский.

