Как статья 5 в НАТО: Зеленский сказал, каких гарантий безопасности ожидает от США
- Для Украины важны гарантии безопасности, но США пока не готовы видеть Украину в НАТО.
- Украина рассматривает гарантии от европейской Коалиции желающих и двусторонние гарантии с США, оформленные в 20-пунктовом плане.
Украина работает над получением действенных гарантий безопасности для обеспечения устойчивого завершения войны. Главное внимание уделяется двустороннему соглашению с США.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Зеленский о гарантиях безопасности
Президент отметил, что для Украины очень важны гарантии безопасности. Однако Соединенные Штаты пока не готовы видеть Украину в НАТО.
— На сегодняшний день мы рассматриваем действенные гарантии безопасности со стороны европейской стороны — это Коалиция желающих, — сказал Зеленский.
Он добавил, что украинской стороне известны детали этих гарантий безопасности.
Зеленский заявил, что для Киева «очень важны» именно двусторонние гарантии безопасности Украины и США.
— Они формулируются в 20-пунктном плане. Это как статья 5. То есть то же самое, что статья 5 в НАТО, — подчеркнул глава государства.
По его словам, информация об этих гарантиях безопасности будет известна в ближайшие дни или недели.
Президент добавил, что гарантии безопасности «идут вместе» с другими вопросами окончания войны.
— Что касается вопросов Донбасса, вопросов территорий, они всегда поднимаются с российской стороны и всегда имеют ответ от украинской стороны, — отметил Зеленский.