Президент Владимир Зеленский сообщил, что обновленный “мирный план” по завершению войны России против Украины пока еще не передан Соединенным Штатам. Над документом продолжают работать советники.

Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы журналистов после своего визита в Италию.

Зеленский сказал, когда “мирный план” дадут США

Президент Украины надеется на передачу плана США уже 10 декабря.

— Есть разные документы. Мы говорим с американцами и с европейцами — я рад, что мы их привлекли. Есть рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется, и это нормально, — сообщил Зеленский.

Он добавил, что представители Украины, стран Европы и США разрабатывают также второй документ — гарантии безопасности для Украины.

— Я жду соответствующие предложения от наших военных и их общения с американцами, и это нужно объединить с позицией Коалиции желающих, — отметил президент.

По словам Зеленского, также продолжается работа над проектом восстановления Украины, который тоже закрепят в документе.

Ожидания США относительно “мирного плана”

Ранее Financial Times сообщала, что Вашингтон ожидает, что Зеленский даст ответ на предложенное мирное соглашение в течение “нескольких дней”.

По данным источников FT, такое требование украинскому президенту озвучили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время телефонного разговора в субботу, 6 декабря.

Как отмечает издание, американская сторона подталкивала Зеленского к принятию решения в сжатые сроки.

FT сообщает, что соглашение от США предусматривает возможную потерю территорий Украины в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Неназванный собеседник журналистов рассказал, что президент США Дональд Трамп ожидал заключения мирного соглашения “до Рождества”.

