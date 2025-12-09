Україна працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни. Головна увага приділяється двосторонній угоді зі США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Зеленський про гарантії безпеки

Президент зазначив, що для України дуже важливі гарантії безпеки. Однак Сполучені Штати поки що не готові бачити Україну в НАТО.

– На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з боку європейської сторони – це Коаліція охочих, – сказав Зеленський.

Він додав, що українській стороні відомі деталі цих гарантій безпеки.

Зеленський заявив, що для Києва “дуже важливі” саме двосторонні гарантії безпеки України і США.

– Вони формулюють у 20-пунктному плані. Це як стаття 5. Тобто те саме, що стаття 5 в НАТО, – наголосив глава держави.

За його словами, інформація щодо цих гарантій безпеки буде відома найближчі дні або тижні.

Президент додав, що гарантії безпеки “йдуть разом” з іншими питаннями закінчення війни.

– Що стосується питань Донбасу, питання територій, вони завжди підіймаються з російської сторони і завжди мають відповідь від української сторони, – зазначив Зеленський.

