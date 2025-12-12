Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Туркменистане в очередной раз подчеркнул необходимость сдержать удары в рамках войны против Украины, в частности хотя бы по энергетической инфраструктуре и портам.

Об этом сообщило агентство Anadolu.

Эрдоган поговорил с Путиным

Переговоры лидеров состоялись в кулуарах Международного форума мира и доверия в Ашхабаде.

По информации Управления по связям при Администрации президента Турции, ключевой темой стали попытки продвинуть мирные инициативы в российско-украинской войне.

Эрдоган подтвердил, что Анкара и в дальнейшем готова содействовать любым шагам, направленным на достижение мира.

Во время беседы стороны также затронули вопрос замороженных в ЕС российских активов.

Турецкий лидер подчеркнул, что действия, направленные на установление справедливого и прочного мира, имеют особое значение, и выразил уверенность, что возможно достичь прогресса в направлениях, которые имеют практическую пользу для обеих сторон.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что введение ограниченного режима прекращения огня, прежде всего в отношении энергетической инфраструктуры и портов, могло бы стать полезным шагом.

Он также отметил, что Турция внимательно отслеживает все усилия, направленные на прекращение боевых действий, и готова выступить площадкой для переговоров в любом формате.

Ранее Анкара вызвала дипломатов из Украины и России для обсуждения серии атак на суда российского теневого флота в Черном море. Эрдоган назвал эти инциденты “тревожным обострением”.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не верит в скорейшее окончание российской войны против Украины.

