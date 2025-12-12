Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Туркменістані вкотре наголосив на необхідності стримати удари в межах війни проти України, зокрема хоча б по енергетичній інфраструктурі та портах.

Про це повідомило агентство Anadolu.

Ердоган поговорив з Путіним

Переговори лідерів відбулися на полях Міжнародного форуму миру та довіри в Ашгабаті.

Зараз дивляться

За інформацією Управління зі зв’язків при Адміністрації президента Туреччини, ключовою темою стали спроби просунути мирні ініціативи у російсько-українській війні.

Ердоган підтвердив, що Анкара й надалі готова сприяти будь-яким крокам, спрямованим на досягнення миру.

Під час бесіди сторони також торкнулися питання заморожених у ЄС російських активів.

Турецький лідер наголосив, що дії, спрямовані на встановлення справедливого та тривалого миру, мають особливе значення, і висловив упевненість, що можливо досягти прогресу в напрямах, які мають практичну користь для обох сторін.

Крім того, Ердоган підкреслив, що запровадження обмеженого режиму припинення вогню, насамперед щодо енергетичної інфраструктури й портів, могло б стати корисним кроком.

Він також зазначив, що Туреччина уважно відстежує всі зусилля, спрямовані на припинення бойових дій, і готова виступити майданчиком для переговорів у будь-якому форматі.

Раніше Анкара викликала дипломати від України та Росії для обговорення серії атак на судна російського “тіньового флоту” у Чорному морі. Ердоган назвав ці інциденти “тривожним загостренням”.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що не вірить у швидке закінчення російської війни проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.