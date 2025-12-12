Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку это ключевой фактор для успешной реализации мирного соглашения.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Во время общения с журналистами Трамп подтвердил, что США готовы оказать поддержку в сфере безопасности, включая разведку и другие элементы, необходимые для обеспечения выполнения мирного соглашения.

— Это называется «соглашение по безопасности»… Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы все получилось, — сказал президент.

В то же время американский лидер выразил мнение, что нынешнее предложение соглашения не находит полной поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем Трамп отметил, что часть украинской стороны не полностью удовлетворена текущей версией соглашения.

— Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения, — отметил он.

По словам американского лидера, документ состоит из нескольких разделов и предусматривает сложные вопросы, в частности касательно территорий.

Ранее стало известно, что 13 декабря в Париже состоятся переговоры между Украиной, США и ЕС по спорным пунктам мирного плана.

Однако Трамп пока не дал четкого ответа, будут ли американские представители участвовать во встрече.

Ранее президент Владимир Зеленский провел переговоры с командой США и премьером Нидерландов Марком Рютте по поводу документа о гарантиях безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что ключевое — четко определить, какие действия будут предпринимать партнеры, если Россия снова начнет агрессию.

Зеленский напомнил об опыте Будапештского меморандума и отметил, что сейчас важно получить конкретные ответы относительно механизмов реагирования.

Стороны договорились об активной работе над согласованием гарантий в ближайшее время.

