Предоставят ли США гарантии безопасности Украине: новое заявление Трампа
Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку это ключевой фактор для успешной реализации мирного соглашения.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме.
США готовы предоставить Украине гарантии безопасности
Во время общения с журналистами Трамп подтвердил, что США готовы оказать поддержку в сфере безопасности, включая разведку и другие элементы, необходимые для обеспечения выполнения мирного соглашения.
— Это называется «соглашение по безопасности»… Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы все получилось, — сказал президент.
В то же время американский лидер выразил мнение, что нынешнее предложение соглашения не находит полной поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Вместе с тем Трамп отметил, что часть украинской стороны не полностью удовлетворена текущей версией соглашения.
— Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения, — отметил он.
По словам американского лидера, документ состоит из нескольких разделов и предусматривает сложные вопросы, в частности касательно территорий.
Ранее стало известно, что 13 декабря в Париже состоятся переговоры между Украиной, США и ЕС по спорным пунктам мирного плана.
Однако Трамп пока не дал четкого ответа, будут ли американские представители участвовать во встрече.
Ранее президент Владимир Зеленский провел переговоры с командой США и премьером Нидерландов Марком Рютте по поводу документа о гарантиях безопасности для Украины.
Он подчеркнул, что ключевое — четко определить, какие действия будут предпринимать партнеры, если Россия снова начнет агрессию.
Зеленский напомнил об опыте Будапештского меморандума и отметил, что сейчас важно получить конкретные ответы относительно механизмов реагирования.
Стороны договорились об активной работе над согласованием гарантий в ближайшее время.