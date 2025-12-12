Венгрия и Словакия угрожают заблокировать военную поддержку Украины в 2026-2027 годах
- Словакия и Венгрия выступают против использования замороженных российских активов для финансирования оборонных нужд Украины.
- Фицо и Орбан блокируют или готовы обжаловать изменения в процедуре голосования ЕС.
- Оба лидера продвигают альтернативный нарратив о так называемых мирных инициативах и заявляют, что военная поддержка Украины якобы не имеет перспектив.
Лидеры Словакии и Венгрии не поддержат предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти деньги хотят направить на нужды обороны.
Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.
Какова позиция Словакии по репарационному займу Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что направил официальное письмо главе Европейского совета Антониу Кошти, в котором предупредил, что будет блокировать любые решения ЕС о финансировании военной поддержки Украины в 2026-2027 годах.
Он высказал мнение, что российская война против Украины якобы не имеет военного решения, поэтому стратегия ЕС по помощи Киеву является неправильной и неэффективной.
Фицо подчеркнул, что не будет голосовать за выделение средств на войну из-за якобы собственной мирной политики.
Кроме того, словацкий лидер похвалил мирный план США, заявив, что использование российских активов для нужд обороны Украины якобы может помешать американским планам послевоенного восстановления украинского государства.
В то же время Фицо раскритиковал Украину и упомянул коррупционные скандалы и прекращение транзита газа.
Он добавил, что ситуация с газом нанесла его стране ущерб, но подчеркнул, что его правительство “остается ответственным партнером” в гуманитарных вопросах.
По подсчетам Роберта Фицо, Словакия приняла около 200 тысяч украинских беженцев и работает над новыми инфраструктурными проектами.
Он подтвердил поддержку его страной вступления Украины в ЕС, однако отметил, что среди государств-членов растет скепсис относительно быстрого продвижения Киева по этому пути.
Замороженные средства РФ для Украины: позиция Венгрии
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности обжаловать решение ЕС отменить принцип единодушия в отношении заморозки активов РФ и назвал это так называемым пересечением Рубикона.
– Верховенство права в Европейском Союзе подходит к концу, и европейские лидеры ставят себя выше правил. Вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение договоров ЕС, Европейская Комиссия систематически насилует европейское право, – заявил Орбан.
Он добавил, что, по его мнению, Еврокомиссия таким образом продолжает войну в Украине, которую якобы невозможно выиграть.
Также Виктор Орбан громко назвал эту ситуацию установлением “брюссельской диктатуры”.
Ранее послы Евросоюза приняли решение об отмене принципа единодушия в отношении продления заморозки российских активов.