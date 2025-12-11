Послы Евросоюза приняли решение об отмене принципа единогласия в отношении продления “замораживания” российских активов.

Об этом сообщил в четверг, 11 декабря, в сети Х редактор европейского отдела Радио Свобода Рикард Йозьвяк (Rikard Jozwiak).

ЕС отменил принцип единогласия в отношении активов РФ

— Послы только что согласились на изменение правил, которое облегчает сохранение замороженных российских активов в блоке. Единодушие в отношении продления замораживания больше не является единственным вариантом, — написал он.

Йозьвяк назвал это решение “большим шагом к потенциальному репарационному кредиту для Украины”.

Сейчас смотрят

Как пишет издание The Guardian, большинство послов государств — членов ЕС одобрили план, который предусматривает, что активы Центробанка России, оцениваемые примерно в €210 млрд и размещенные в ЕС, останутся замороженными на неопределенный срок, без необходимости обновлять санкции каждые шесть месяцев, как это происходит сейчас.

Решение, которое вступает в силу в 17:00 по центральноевропейскому времени в пятницу, 12 декабря, является важным шагом к использованию этих средств для Украины, хотя окончательное соглашение о так называемом репарационном займе остается далеким.

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила воспользоваться малоизвестным положением Договора о ЕС, статьей 122, чтобы сохранить активы замороженными.

Фактически закон о чрезвычайных полномочиях ЕС, статья 122, предоставляет Евросоюзу широкие возможности принимать “меры, соответствующие экономической ситуации”, хотя некоторые юристы утверждали, что последнее применение выходит далеко за рамки первоначального замысла этой нормы.

Суверенные активы России, замороженные по санкционному законодательству ЕС в первые дни полномасштабного вторжения, должны быть заблокированы бессрочно, если их планируют использовать в качестве основы для срочно необходимого займа Украине — варианта финансирования, который комиссия считает приоритетным.

Иначе план может быть разрушен, если дружественное Кремлю правительство Венгрии или Словакии наложит вето на санкции, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.

Путь к репарационному займу для Украины

Еврокомиссия, при поддержке Германии и центрально- и восточноевропейских государств ЕС, хочет использовать замороженные активы, чтобы предоставить Украине первоначальный кредит в размере €90 млрд, чтобы обеспечить способность Киева и в дальнейшем оплачивать военное оборудование и поддерживать функционирование страны в 2026–2027 годах.

Она настаивает, что ее план не является конфискацией, поскольку право России на активы остается неизменным.

Сохранение замороженного статуса активов является важным шагом к репарационному кредиту для Украины.

Хотя Бельгия, на территории которой размещено €185 млрд активов РФ, продолжает утверждать, что план является слишком рискованным.

Вице-премьер-министр и министр экономики Бельгии Винсент Ван Петегем в четверг заявил, что “Россия действительно должна заплатить за несправедливую войну”.

По его словам, замороженные активы в конечном итоге будут использованы, но его страна “не пойдет на никакие необдуманные компромиссы”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.