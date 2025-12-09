Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к плану использования замороженных российских государственных активов для финансирования Украины.

Об этом сообщает издание Politico.

План по российским активам

Во время встречи министров финансов Большой семерки (G7) в понедельник, 8 декабря, официальный Токио отклонил просьбу Брюсселя ввести планы по передаче Украине денег от российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском банке Euroclear.

По информации дипломатических источников, Япония дала понять, что не может использовать около $30 млрд замороженных активов РФ, хранящихся на ее территории, для предоставления займа Украине.

Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС согласовали использование около €210 млрд российских замороженных активов до саммита 18 декабря. Бельгия против того, чтобы трогать российские деньги, потому что опасается, что именно ей в итоге придется вернуть всю сумму. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер хочет, чтобы именно союзники из Большой семерки присоединились к этому плану ЕС, ведь это уменьшит риск того, что Москва примет ответные меры исключительно против Бельгии.

Однако США и Япония отказались присоединиться к плану Брюсселя.

Во время встречи G7 Америка заявила, что сократит поддержку Украине после выплаты последних траншей кредита G7, о котором договорилась администрация предыдущего президента Джозефа Байдена в 2024 году, сообщил источник.

Украина в 2026 году столкнется с дефицитом бюджета в размере €71,7 млрд и с апреля будет вынуждена сокращать государственные расходы.

– Мы продолжим сотрудничество с целью разработки широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до выплаты Россией репараций, – подчеркнули министры финансов стран G7 в совместном заявлении.

Отказ Японии

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма выступила против использования российских активов из-за юридических проблем, сообщил дипломатический источник.

Несколько дипломатов заявили, что позиция Японии связана с позицией США по использованию российских активов для Украины. Причина в том, что Токио не хочет игнорировать своего важного союзника.

Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что намерен использовать замороженные российские активы, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако Трамп не хочет отправлять деньги Киеву. Вместо этого он предложил вернуть часть активов России, а остальные использовать для финансирования американских инвестиций в Украину.

Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в понедельник с президентом Украины Владимиром Зеленским со своей стороны акцентировала на использовании российских активов именно для помощи Украине.

Поддерживают позицию фон дер Ляйен Великобритания и Канада.

Источник : Politico

