РФ хочет увеличить серийное производство Орешника: в разведке рассказали детали
- Россия планирует увеличить серийное производство баллистической ракеты средней дальности Орешник и рассматривает варианты ее модернизации.
- Несмотря на возможное развертывание в Беларуси, ракета будет оставаться под управлением РФ, а основной целью является давление на ЕС и НАТО.
Россия намерена нарастить серийное производство баллистической ракеты средней дальности Орешник и параллельно работает над ее модернизацией с целью усиления поражающей способности, в частности в ядерном оснащении.
Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олег Иващенко в комментарии Укринформу.
РФ модернизирует Орешник и наращивает серийное производство
– РФ намерена увеличивать серийное производство баллистической ракеты средней дальности Орешник и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части в ядерном снаряжении, – отметил Иващенко.
По его словам, проект Орешник находится в фокусе повышенного внимания российского руководства и финансируется за счет приоритетных средств Фонда национального благосостояния РФ.
К серийному производству ракеты привлечено более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Среди ключевых исполнителей — научно-исследовательские институты и заводы, специализирующиеся на приборостроении, электромеханике и ракетных системах, в частности НИИ командных приборов, Калугаприлад, Прибой, НИИ Солитон и ряд других предприятий.
Иващенко отметил, что Орешник является модифицированной версией ракеты РС-24 Ярс, разработка которой стартовала еще в начале 2000-х годов.
Главное отличие — двухступенчатая конструкция вместо трехступенчатой, что позволяет адаптировать ракету к новым задачам.
Россия готовит развертывание Орешника в Беларуси с прицелом на Европу
Отдельно глава СВР сообщил о подготовительных мероприятиях по возможному размещению Орешника на территории Беларуси.
По данным разведки, Россия вместе с белорусской стороной развивает военную инфраструктуру — позиции для пусковых установок, а также системы связи и наблюдения, необходимые для функционирования этого ракетного комплекса.
Впрочем, пока эти работы не завершены.
Без полноценной инфраструктуры пусковая установка, даже в случае ее физического размещения, будет иметь лишь демонстративный характер.
При этом, подчеркнул Иващенко, никакого контроля над применением ракеты Беларусь не получит.
Орешник будет оставаться в единой системе управления Ракетных войск стратегического назначения РФ.
По оценке СВР, развертывание этой ракеты в Беларуси направлено не против Украины, а прежде всего на усиление давления на страны Европейского Союза и НАТО.
— Это элемент стратегического шантажа Европы и попытка расширить возможности для внезапного удара, — подытожил глава Службы внешней разведки Украины.