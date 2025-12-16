Европарламент ускорит рассмотрение вопроса репарационного кредита для Украины
- Европарламент планирует применить процедуру срочности для ускорения принятия решения о предоставлении Украине репарационного займа.
- Голосование по предложению о репарационном займе для Украины запланировано на пленарное заседание Европарламента в январе 2026 года.
Европейский парламент планирует применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения относительно репарационного займа для Украины.
Это произойдет после того, как лидеры ЕС достигнут договоренностей относительно использования замороженных активов в пользу Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.
Европарламент применит процедуру срочности в отношении репарационного займа
Депутаты Европейского парламента готовятся вынести на голосование предложение о предоставлении Украине репарационного займа во время пленарного заседания, запланированного на январь 2026 года.
Во вторник, 16 декабря, Европарламент поддержал обращение об ускорении законодательных процедур в рамках рассмотрения проекта закона о предоставлении займа Украине.
— Этот новый инструмент, в случае его принятия, будет способствовать удовлетворению финансовых потребностей Украины и поддержке государственного бюджета, включая военный потенциал, а также оборонную промышленность страны и ее интеграцию в Европейскую оборонно-промышленную базу. Предлагаемый заем связан с существующим механизмом помощи Украине и механизмом сотрудничества с Украиной в сфере займов, – говорится в сообщении.
После начала соответствующей работы в Европейском парламенте предложение также должно получить одобрение от государств-членов Европейского Союза.
Ожидается, что главы государств и правительств стран ЕС попытаются достичь договоренностей относительно дальнейших шагов во время саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 18–19 декабря 2025 года.
Напомним, 12 декабря послы Евросоюза приняли решение о бессрочном замораживании российских активов, находящихся в Европе, с целью предотвратить их возможную разморозку в будущем из-за вето отдельных стран, в частности Венгрии.