Европейский парламент планирует применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения относительно репарационного займа для Украины.

Это произойдет после того, как лидеры ЕС достигнут договоренностей относительно использования замороженных активов в пользу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Европарламент применит процедуру срочности в отношении репарационного займа

Депутаты Европейского парламента готовятся вынести на голосование предложение о предоставлении Украине репарационного займа во время пленарного заседания, запланированного на январь 2026 года.

Во вторник, 16 декабря, Европарламент поддержал обращение об ускорении законодательных процедур в рамках рассмотрения проекта закона о предоставлении займа Украине.

— Этот новый инструмент, в случае его принятия, будет способствовать удовлетворению финансовых потребностей Украины и поддержке государственного бюджета, включая военный потенциал, а также оборонную промышленность страны и ее интеграцию в Европейскую оборонно-промышленную базу. Предлагаемый заем связан с существующим механизмом помощи Украине и механизмом сотрудничества с Украиной в сфере займов, – говорится в сообщении.

После начала соответствующей работы в Европейском парламенте предложение также должно получить одобрение от государств-членов Европейского Союза.

Ожидается, что главы государств и правительств стран ЕС попытаются достичь договоренностей относительно дальнейших шагов во время саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 18–19 декабря 2025 года.

Напомним, 12 декабря послы Евросоюза приняли решение о бессрочном замораживании российских активов, находящихся в Европе, с целью предотвратить их возможную разморозку в будущем из-за вето отдельных стран, в частности Венгрии.

