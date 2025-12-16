Європейський парламент планує застосувати так звану процедуру терміновості для пришвидшення ухвалення рішення щодо репараційної позики для України.

Це відбудеться після того, як лідери ЄC досягнуть домовленостей стосовно використання заморожених активів на користь України.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Європарламент застосує процедуру терміновості щодо репараційної позики

Депутати Європейського парламенту готуються винести на голосування пропозицію про надання Україні репараційної позики під час пленарного засідання, запланованого на січень 2026 року.

У вівторок, 16 грудня, Європарламент підтримав звернення щодо прискорення законодавчих процедур у межах розгляду проєкту закону про надання позики Україні.

– Цей новий інструмент, у разі його прийняття, сприятиме задоволенню фінансових потреб України та підтримці державного бюджету, включаючи військовий потенціал, а також оборонну промисловість країни та її інтеграцію в Європейську оборонну промислову базу. Пропонована позика пов’язана з існуючим механізмом допомоги Україні та механізмом співпраці з Україною у сфері позик, – йдеться у повідомленні.

Після початку відповідної роботи в Європейському парламенті пропозиція також має отримати схвалення від держав-членів Європейського Союзу.

Очікується, що глави держав і урядів країн ЄС спробують досягти домовленостей щодо подальших кроків під час саміту ЄС, який відбудеться в Брюсселі 18–19 грудня 2025 року.

Нагадаємо, 12 грудня посли Євросоюзу ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів, що перебувають у Європі, з метою запобігти їх можливому розмороженню в майбутньому через вето окремих країн, зокрема Угорщини.

