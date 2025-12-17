Депутаты Европейского парламента призвали страны Евросоюза отменить внутренние границы для перемещения войск и военной техники и вложиться в модернизацию транспортной инфраструктуры на всей территории ЕС.

Соответствующую резолюцию приняли в среду, 17 декабря.

Резолюция по военной мобильности ЕС: что известно

В Европарламенте подчеркнули, что война России против Украины продемонстрировала острую необходимость в быстром трансграничном перемещении войск, техники и других военных активов.

— Военная мобильность является важным фактором для совместной европейской безопасности и обороны, а также критически необходима для безопасности восточного фланга, в частности для Балтийских стран и Польши, — говорится в документе.

В резолюции также поддерживается предложение Европейской комиссии увеличить финансирование военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете ЕС до более чем €17 млрд.

Евродепутаты призвали государства-члены не сокращать эти средства, как это было в финансовом периоде 2021–2027 годов.

По оценкам парламентариев, модернизация около 500 критически важных объектов инфраструктуры, включая мосты и туннели, потребует как минимум €100 млрд.

Европарламент также обратил внимание на то, что, несмотря на определенный прогресс, административные, финансовые и инфраструктурные барьеры по-прежнему затрудняют перемещение военной техники, которое в некоторых случаях может занимать более месяца.

В связи с этим депутаты предлагают активнее инвестировать в транспортные коридоры военной мобильности, внедрять цифровые решения и создать систему “единого окна” для ускорения выдачи разрешений.

Создание “военного Шенгена”

Отдельно парламентарии рекомендуют работать над формированием “военного Шенгенского пространства”, которое предусматривало бы быстрое перемещение войск без внутренних ограничений.

Для этого предлагается создать специальную рабочую группу и назначить европейского координатора, а Европейская комиссия должна подготовить соответствующую дорожную карту.

Резолюцию по военной мобильности поддержали 493 депутата, против высказались 127, еще 38 воздержались.

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

В ЕС 19 ноября презентовали проект “военного Шенгена” для ускоренного перемещения войск по территории Европы.

Ранее восемь европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности.

