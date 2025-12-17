Эрдоган предложил Путину вернуть системы ПВО С-400 — Bloomberg
Турция стремится вернуть системы противовоздушной обороны С-400, которые она приобрела у России почти десять лет назад.
Президент Турции Реджеп Эрдоган поднял этот вопрос во время встречи с президентом РФ Путиным в Туркменистане на прошлой неделе.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Турция стремится вернуть РФ системы С-400
Издание отмечает, что такой шаг может положить конец спорному соглашению, которое обострило отношения Турции с США и другими членами НАТО.
Кроме того, возврат С-400 потенциально позволит Анкаре приобрести американские истребители F-35, к чему она давно стремилась.
Перед встречей Эрдогана и Путина аналогичные обсуждения состоялись между официальными представителями двух стран, сообщают источники.
В офисе президента Турции и Министерстве обороны страны отказались от комментариев, а Кремль опроверг информацию о том, что такая просьба звучала во время встречи между лидерами.
Переговоры США и Турции по F-35
Ранее в этом месяце посол США в Турции Том Баррак заявил, что США ведут переговоры с Анкарой о возможном возвращении Турции в программу истребителей F-35.
Он выразил надежду, что переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы.
В публикации в соцсети X Баррак отметил, что Турция больше не должна владеть российской системой ПВО С-400, если стремится вернуться к возглавляемой США программе производства и закупки истребителей F-35.
В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против турецкой оборонной промышленности из-за многомиллиардного контракта на закупку С-400 у России.
Санкции были направлены против Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и запрещали любые лицензии на экспорт в эту организацию со стороны США.
Также Турция была исключена из программы истребителей F-35 под руководством США.
Турция подписала соглашение с Россией о закупке С-400 в 2017 году, объясняя это необходимостью обеспечения собственной безопасности.