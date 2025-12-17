Туреччина прагне повернути системи протиповітряної оборони С-400, які вона придбала у Росії майже десять років тому.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган порушив це питання під час зустрічі з президентом РФ Путіним у Туркменистані минулого тижня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Туреччина прагне повернути РФ системи С-400

Видання зазначає, що такий крок може покласти край суперечливій угоді, яка загострила відносини Туреччини зі США та іншими членами НАТО.

Крім того, повернення С-400 потенційно дозволить Анкарі придбати американські винищувачі F-35, чого вона давно прагнула.

Перед зустріччю Ердогана й Путіна аналогічні обговорення відбулися між офіційними представниками двох країн, повідомляють джерела.

В офісі президента Туреччини та Міністерстві оборони країни відмовилися від коментарів, а Кремль спростував інформацію про те, що таке прохання лунало під час зустрічі між лідерами.

Переговори США і Туреччини щодо F-35

Раніше цього місяця посол США в Туреччині Том Баррак заявив, що США ведуть переговори з Анкарою щодо можливого повернення Туреччини до програми винищувачів F-35.

Він висловив сподівання, що переговори приведуть до прориву в найближчі місяці.

У публікації в соцмережі X Баррак зазначив, що Туреччина більше не повинна володіти російською системою ППО С-400, якщо прагне повернутися до очолюваної США програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35.

У 2020 році адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти турецької оборонної промисловості через багатомільярдний контракт на закупівлю С-400 у Росії.

Санкції були спрямовані проти Управління оборонної промисловості Туреччини (SSB) та забороняли будь-які ліцензії на експорт до цієї організації з боку США.

Також Туреччину було виключено з програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Туреччина підписала угоду з Росією про закупівлю С-400 у 2017 році, пояснюючи це необхідністю забезпечення власної безпеки.

