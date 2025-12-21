В резиденции президента Франции пропала посуда и фарфор на €40 тысяч
- Следователи установили, что сотрудник Елисейского дворца вместе с двумя сообщниками выносил столовое серебро и фарфор, в частности изделия Севрской мануфактуры, и пытался продать их через онлайн-аукционы.
- Во время обысков правоохранители изъяли около 100 предметов, часть из которых считается национальным достоянием Франции, а подозреваемым запретили контактировать между собой и участвовать в аукционах до решения суда.
Правоохранители в Париже арестовали работника Елисейского дворца и двух вероятных сообщников по делу о похищении ценных предметов из официальной резиденции президента Франции.
Об этом сообщает The Guardia
Кража посуды и фарфора из резиденции Макрона: что известно
По данным следствия, фигуранты дела похищали столовое серебро и фарфоровые изделия и пытались продать их через онлайн-аукционы, в частности на платформе Vinted.
Об исчезновении предметов властям сообщил главный смотритель дворца. Часть похищенного считается объектами национального наследия.
Большинство предметов происходило из Севрской мануфактуры — государственной фарфоровой фабрики, действующей с 1759 года.
Следствие заинтересовалось сотрудником после того, как работники мануфактуры узнали изделия на сайтах онлайн-продажи.
Во время обысков в доме, автомобиле и личном шкафчике подозреваемого обнаружили около 100 предметов, среди которых севрский фарфор, бокалы Baccarat, статуэтка Рене Лалика, пепельницы с маркировкой мануфактуры и медная посуда.
Прокуроры отметили, что инвентаризационные записи, которые вел стюард, свидетельствовали о возможной подготовке к дальнейшим кражам.
Все трое подозреваемых предстали перед судом 18 декабря, рассмотрение дела назначено на 26 февраля.
Им запретили контактировать между собой и участвовать в аукционах.
Расследование в Елисейском дворце происходит на фоне серии резонансных краж во французских культурных учреждениях.
Ранее музей Лувр в Париже сообщил о масштабном ограблении, в результате которого ущерб оценили в €88 млн.
Сначала прокуратура считала, что к ограблению Лувра могла быть причастна организованная преступная группировка.
Однако позже стало известно, что Лувр ограбили мелкие преступники.