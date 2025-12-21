Правоохранители в Париже арестовали работника Елисейского дворца и двух вероятных сообщников по делу о похищении ценных предметов из официальной резиденции президента Франции.

Кража посуды и фарфора из резиденции Макрона: что известно

По данным следствия, фигуранты дела похищали столовое серебро и фарфоровые изделия и пытались продать их через онлайн-аукционы, в частности на платформе Vinted.

Об исчезновении предметов властям сообщил главный смотритель дворца. Часть похищенного считается объектами национального наследия.

Большинство предметов происходило из Севрской мануфактуры — государственной фарфоровой фабрики, действующей с 1759 года.

Следствие заинтересовалось сотрудником после того, как работники мануфактуры узнали изделия на сайтах онлайн-продажи.

Во время обысков в доме, автомобиле и личном шкафчике подозреваемого обнаружили около 100 предметов, среди которых севрский фарфор, бокалы Baccarat, статуэтка Рене Лалика, пепельницы с маркировкой мануфактуры и медная посуда.

Прокуроры отметили, что инвентаризационные записи, которые вел стюард, свидетельствовали о возможной подготовке к дальнейшим кражам.

Все трое подозреваемых предстали перед судом 18 декабря, рассмотрение дела назначено на 26 февраля.

Им запретили контактировать между собой и участвовать в аукционах.

Расследование в Елисейском дворце происходит на фоне серии резонансных краж во французских культурных учреждениях.

Ранее музей Лувр в Париже сообщил о масштабном ограблении, в результате которого ущерб оценили в €88 млн.

Сначала прокуратура считала, что к ограблению Лувра могла быть причастна организованная преступная группировка.

Однако позже стало известно, что Лувр ограбили мелкие преступники.

