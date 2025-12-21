Правоохоронці у Парижі заарештували працівника Єлисейського палацу та двох ймовірних спільників у справі про викрадення цінних предметів із офіційної резиденції президента Франції.

Про це повідомляє The Guardia

Крадіжку посуду та фарфору з резиденції Макрона: що відомо

За даними слідства, фігуранти справи викрадали столове срібло та порцелянові вироби й намагалися продати їх через онлайн-аукціони, зокрема на платформі Vinted.

Про зникнення предметів владу повідомив головний доглядач палацу. Частина викраденого вважається об’єктами національної спадщини.

Більшість предметів походила із Севрської мануфактури — державної порцелянової фабрики, що діє з 1759 року.

Слідство зацікавилося співробітником після того, як працівники мануфактури впізнали вироби на сайтах онлайн-продажу.

Під час обшуків у будинку, автомобілі та особистій шафці підозрюваного виявили близько 100 предметів, серед яких севрська порцеляна, келихи Baccarat, статуетка Рене Лаліка, попільнички з маркуванням мануфактури та мідний посуд.

Прокурори зазначили, що інвентаризаційні записи, які вів стюард, свідчили про можливу підготовку до подальших крадіжок.

Усі троє підозрюваних постали перед судом 18 грудня, розгляд справи призначений на 26 лютого.

Їм заборонили контактувати між собою та брати участь в аукціонах.

Розслідування у Єлисейському палаці відбувається на тлі серії резонансних крадіжок у французьких культурних установах.

Раніше музей Лувр у Парижі повідомив про масштабне пограбування, внаслідок якого збитки оцінили у €88 млн.

Спочатку прокуратура вважала, що до пограбування Лувру могло бути причетне організоване злочинне угруповання.

Однак пізніше стало відомо, що Лувр пограбували дрібні злочинці .

