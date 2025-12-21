Теневой флот, который Россия, Иран и Венесуэла используют для обхода западных санкций и доставки грузов клиентам, в том числе в Китай и Индию, стремительно растет по масштабам и расширяет географию.

Количество танкеров теневого флота увеличивается

Это вызывает опасения, что попытки противодействовать таким операциям могут привести к опасным военным инцидентам.

Ситуацию осложняет то, что Россия начала регистрировать часть бывших судов теневого флота под собственным флагом, открыто бросая вызов европейским странам.

Международные операции и перехваты судов

Сеть устаревших нефтяных танкеров с непрозрачной структурой собственности и сомнительной регистрацией в этом году оказалась в центре усиленного международного внимания.

Государства все чаще прибегают к морским перехватам, чтобы обеспечить соблюдение санкций. США недавно объявили о блокаде судов, обходящих санкции в Венесуэле.

Ранее в декабре американские подразделения специального назначения спустились с вертолетов на танкер Skipper у побережья Венесуэлы.

Министерство финансов США внесло это судно в санкционный список в 2022 году из-за обвинений в контрабанде нефти, к которой были причастны Корпус стражей Исламской революции Ирана и группировка Хезболла.

В субботу, 20 декабря, американские силы задержали еще одно торговое судно с нефтью у побережья Венесуэлы в международных водах, хотя, по имеющейся информации, оно не входило в перечень судов, на которые распространяются санкции США.

Эти действия США стали продолжением ряда инцидентов этого года, когда Эстония и Франция перехватывали суда, подозреваемые в принадлежности к российскому теневому флоту.

Кроме того, украинские воздушные и морские дроны недавно атаковали российские танкеры, которые, по данным Киева, использовались для обхода санкций.

Структура теневого флота

Усиление контроля над теневым флотом, а также признаки того, что Россия готова привлекать военные ресурсы для защиты танкеров, заставляют экспертов предупреждать о росте риска прямой конфронтации.

Это особенно ярко проявилось 19 декабря, когда Украина заявила об ударе по российскому танкеру с помощью воздушных дронов в нейтральных водах у побережья Ливии.

До этого подобные атаки осуществлялись в Черном море.

Источник в Службе безопасности Украины назвал эту операцию “новой, беспрецедентной спецоперацией”.

По его словам, это был первый удар Украины по российскому танкеру в Средиземном море, осуществленный на расстоянии около 2000 км от границ Украины.

— Сам теневой флот не является новой угрозой, — сказал Гонсало Саис Эраускин, научный сотрудник Центра финансов и безопасности в исследовательском институте Royal United Services Institute.

Но, по словам эксперта, количество танкеров теневого флота стремительно увеличивается после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году примерно до 900–1200 судов по всему миру.

— Теневой флот не является структурированным и состоит из разных судов. Российские структуры могут покупать их подержанными, непрозрачно зарегистрированными, или через компании, которые соглашаются на незаконные операции, — добавил Эраускин.

Танкер Boracay, который в этом году перехватывали Эстония и Франция, является наглядным примером.

Он был приобретен в 2020 году фиктивной компанией на Сейшельских островах под названием Baaj Shipping.

Судно внесли в черные списки Великобритании и ЕС из-за подозрений в перевозке российских нефтепродуктов и обвинений в использовании поддельной регистрации под флагом Бенина после нескольких других поддельных флагов в Гамбии и Малави.

По данным издания Lloyd’s List, это судно — «классический пример обманной судоходной практики». Оно было объектом внимания службы разведки Дании из-за возможного использования для запуска дронов по аэропорту Копенгагена под другим именем.

Кроме того, судно якобы один раз пытались взорвать с помощью магнитной мины.

Страны, пытающиеся противодействовать теневому флоту, вынуждены опираться на международные законы о морской пригодности судов, страховании и безопасном судоходстве, чтобы оказывать давление на эти суда.

В то же время растет международная готовность к более жестким действиям. Так, в декабре администрация Трампа объявила о блокаде судов под санкциями, посещающих Венесуэлу. Однако это несет собственные риски.

Борьба с теневым флотом

Не только Вашингтон показал готовность перехватывать танкеры теневого флота. В октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о большей готовности Европы бороться с такими судами в своих водах.

— Мы решили сделать шаг вперед, приняв политику, которая препятствует подозрительным судам, — сказал Макрон на встрече в Копенгагене.

Риски такого подхода подтвердил инцидент с нефтяным танкером, известным под названиями Jaguar, Blint и, в конечном счете, российским танкером Nasledie.

Попытка эстонского флота перехватить его в мае в Финском заливе вызвала вторжение российского Су-35 в воздушное пространство Эстонии.

Для экспертов это свидетельствует о прямом интересе Кремля в теневом флоте и готовности России его защищать.

По словам Криса Кремидаса-Кортни, старшего эксперта Европейского политического центра, теневой флот представляет большую угрозу, чем просто поддержка экономики войны России в Украине.

— Последние инциденты это подтверждают. Суда, связанные с Россией, были вовлечены в атаки дронов, повреждение кабелей и разведку критической инфраструктуры. Танкер Eagle S, подозреваемый в теневом флоте, разрезал подводные кабели после смены флагов, а попытка Эстонии перехватить танкер Jaguar вызвала подъем российских истребителей — доказательство того, что Москва считает этот флот стратегическим активом и готова его защищать. Европа не может оставлять такие инциденты без ответа, — отметил Кортни.

Несмотря на более жесткую риторику Европы и обсуждение возможности захода на подозрительные танкеры, некоторые аналитики не видят большого желания вступать в морскую конфронтацию с Россией.

— Для США это одно — осмотреть танкер под санкциями у Венесуэлы, потому что что может сделать сама Венесуэла? Для европейцев с Россией это совсем другое. Это повышает ставки в этой опасной игре на проверку нервов, — говорит аналитик.

Теневой флот, особенно его российский сегмент, смог расцвести за последние три года частично из-за отказа США вводить санкции против крупных нефтяных компаний России (Роснефть и Лукойл), а также из-за того, что Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть.

Россия быстро адаптировалась, появляются новые компании, подозреваемые в экспорте нефти Роснефть и Лукойл. Несмотря на санкции США, один из главных рынков для российской нефти — Индия — остался практически нетронутым: импорт российской нефти в Индию вырос после октября.

Частично это стало возможным благодаря способности России обходить санкции и сложной структуре операций теневого флота, которые повторяют подобные схемы Ирана и Венесуэлы.

Недавние санкции ЕС против девяти бизнесменов и компаний, включая судоходные компании из ОАЭ, Вьетнама и России, показали, как Россия действовала в последние годы и как эти компании были вовлечены в теневой флот.

