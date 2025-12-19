Служба безопасности Украины провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства. В нейтральных водах Средиземного моря Альфа СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого теневого флота России QENDIL.

Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Война в УкраинеСередземне морефлот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.