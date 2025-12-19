Юлия Захарченко, редактор ленты
Дроны СБУ впервые поразили танкер теневого флота РФ в Средиземном море
Главное
- Спецназ СБУ провел уникальную операцию в нейтральных водах Средиземного моря, поразив дронами танкер QENDIL на расстоянии более 2 тыс. км от Украины.
- В результате атаки судно теневого флота, которое РФ использовала для обхода санкций, получило критические повреждения.
Служба безопасности Украины провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства. В нейтральных водах Средиземного моря Альфа СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого теневого флота России QENDIL.
Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.
