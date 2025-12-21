Тіньовий флот, який Росія, Іран і Венесуела використовують для обходу західних санкцій і доставки вантажів клієнтам, зокрема в Китай та Індію, стрімко зростає за масштабами й розширює географію.

Кількість танкерів тіньового флоту збільшується

Тіньовий флот, який Росія, Іран і Венесуела використовують для обходу західних санкцій і доставки вантажів до Китаю та Індії, стрімко зростає за обсягами та географією діяльності.

Це викликає занепокоєння, що спроби протидіяти таким операціям можуть призвести до небезпечних військових інцидентів.

Ситуацію ускладнює те, що Росія почала реєструвати частину колишніх суден тіньового флоту під власним прапором, відкрито кидаючи виклик європейським країнам.

Міжнародні операції та перехоплення суден

Мережа застарілих нафтових танкерів із непрозорою структурою власності та сумнівною реєстрацією цього року опинилася в центрі посиленої міжнародної уваги.

Держави дедалі частіше вдаються до морських перехоплень щоб забезпечити дотримання санкцій. США нещодавно оголосили про блокаду суден, які обходять санкції у Венесуелі.

Раніше у грудні американські підрозділи спеціального призначення спустилися з гелікоптерів на танкер Skipper поблизу берегів Венесуели.

Міністерство фінансів США внесло це судно до санкційного списку у 2022 році через звинувачення у контрабанді нафти, до якої були причетні Корпус вартових Ісламської революції Ірану та угруповання Хезболла.

У суботу, 20 грудня, американські сили затримали ще одне торговельне судно з нафтою біля узбережжя Венесуели в міжнародних водах, хоча, за наявною інформацією, воно не входило до переліку суден, на які поширюються санкції США.

Ці дії США стали продовженням низки інцидентів цього року, коли Естонія та Франція перехоплювали судна, підозрювані у належності до російського тіньового флоту.

Крім того, українські повітряні та морські дрони нещодавно атакували російські танкери, які, за даними Києва, використовувалися для обходу санкцій.

Структура тіньового флоту

Посилення контролю над тіньовим флотом, а також ознаки того, що Росія готова залучати військові ресурси для захисту танкерів, змушують експертів застерігати про зростання ризику прямої конфронтації.

Це особливо яскраво проявилося 19 грудня, коли Україна заявила про удар по російському танкеру за допомогою повітряних дронів у нейтральних водах біля узбережжя Лівії.

До цього подібні атаки здійснювалися в Чорному морі.

Джерело в Службі безпеки України назвало цю операцію “новою, безпрецедентною спецоперацією”.

За його словами, це був перший удар України по російському танкеру в Середземному морі, здійснений на відстані близько 2 000 км від кордонів України.

– Сам тіньовий флот не є новою загрозою, – сказав Гонсало Саїз Ераускін, науковий співробітник Центру фінансів і безпеки у дослідницькому інституті Royal United Services Institute.

Але, за словами експерта, кількість танкерів тіньового флоту стрімко збільшується після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році приблизно до 900–1 200 суден у всьому світі.

– Тіньовий флот не є структурованим і складається з різних суден. Російські структури можуть купувати їх вживаними, непрозоро зареєстрованими, або через компанії, які погоджуються на незаконні операції, – додав Ераускін.

Танкер Boracay, який у цьому році перехоплювали Естонія та Франція, є наочним прикладом.

Він був придбаний у 2020 році фіктивною компанією на Сейшельських островах під назвою Baaj Shipping.

Судно внесли до чорних списків Великої Британії та ЄС через підозри в перевезенні російських нафтових продуктів та через звинувачення у використанні фальшивої реєстрації під прапором Беніна після кількох інших підроблених прапорів у Гамбії та Малаві.

За даними видання Lloyd’s List, це судно – “класичний приклад обманної судноплавної практики”. Воно було об’єктом уваги служби розвідки Данії через можливе використання для запуску дронів по аеропорту Копенгагена під іншим ім’ям.

Крім того, судно нібито одного разу намагалися підірвати за допомогою магнітної міни.

Країни, що намагаються протидіяти тіньовому флоту, змушені спиратися на міжнародні закони щодо морської придатності суден, страхування та безпечного судноплавства, щоб чинити тиск на ці судна.

Водночас зростає міжнародна готовність до більш жорстких дій. Так, у грудні адміністрація Трампа оголосила про блокаду суден під санкціями, які відвідують Венесуелу. Однак несе власні ризики.

Боротьба з тіньовим флотом

Не лише Вашингтон показав готовність перехоплювати танкери тіньового флоту. У жовтні президент Франції Еммануель Макрон заявив про більшу готовність Європи боротися з такими суднами у своїх водах.

– Ми вирішили зробити крок уперед, ухваливши політику, що перешкоджає підозрілим суднам, – сказав Макрон на зустрічі в Копенгагені.

Ризики такого підходу підтвердив інцидент із нафтовим танкером, відомим під назвами Jaguar, Blint і, зрештою, російським танкером Nasledie.

Спроба естонського флоту перехопити його в травні в Фінській затоці спричинила вторгнення російського Су-35 у повітряний простір Естонії.

Для експертів це свідчить про прямий інтерес Кремля у тіньовому флоті та готовність Росії його захищати.

За словами Криса Кремідаса-Кортні, старшого експерта Європейського політичного центру, тіньовий флот становить більшу загрозу, ніж просто підтримка економіки війни Росії в Україні.

– Останні інциденти це підтверджують. Судна, пов’язані з Росією, були залучені до атак дронів, пошкодження кабелів та розвідки критичної інфраструктури. Танкер Eagle S, підозрюваний у тіньовому флоті, розрізав підводні кабелі після зміни прапорів, а спроба Естонії перехопити танкер Jaguar спричинила підйом російських винищувачів – доказ того, що Москва вважає цей флот стратегічним активом і готова його захищати. Європа не може залишати такі інциденти без відповіді, – зазначив Кортні.

Незважаючи на жорсткішу риторику Європи та обговорення можливості заходу на підозрілі танкери, деякі аналітики не бачать великого бажання вступати у морську конфронтацію з Росією.

– Для США це одне – оглянути танкер під санкціями біля Венесуели, бо що може зробити сама Венесуела? Для європейців із Росією це зовсім інше. Це підвищує ставки в цій небезпечній грі на випробування нервів, – каже аналітик.

Тіньовий флот, особливо його російський сегмент, зміг розквітнути за останні три роки частково через відмову США накладати санкції на великі нафтові компанії Росії (Роснефть та Лукойл), а також через те, що Китай і Індія продовжують купувати російську нафту.

Росія швидко адаптувалася, з’являються нові компанії, підозрювані у експорті нафти Роснефть та Лукойл. Незважаючи на санкції США, один із головних ринків для російської нафти – Індія – залишився практично не зачепленим: імпорт російської нафти до Індії зріс після жовтня.

Частково це стало можливим завдяки здатності Росії обходити санкції та складній структурі операцій тіньового флоту, які повторюють подібні схеми Ірану та Венесуели.

Нещодавні санкції ЄС проти дев’яти бізнесменів і компаній, включно з судноплавними компаніями з ОАЕ, В’єтнаму та Росії, показали, як Росія діяла останніми роками і як ці компанії були залучені до тіньового флоту.

