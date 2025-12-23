На наблюдательной башне у польского городка Крынки, граничащего с Беларусью, установили первый элемент системы противодействия дронам.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, пишет RMF24.

Польша установила элементы антидроновой системы на границе с Беларусью

На более чем 70-метровой башне установили радар, который станет частью антидроновой системы. Она будет создана на четырех уже построенных наблюдательных башнях.

– На этой башне устанавливается первый кластер антидроновой системы, защищающий польскую границу. Уже в январе этот кластер будет запущен, – отметил Кервинский.

На первом этапе система будет выявлять и отслеживать приближающиеся с востока объекты, а впоследствии будет иметь возможность их нейтрализовать.

Вся система разработана и сделана польскими предприятиями.

Инициатива появилась после инцидента 10 сентября, когда несколько российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, впервые залетев с территории Беларуси.

В ответ на угрозу оружие было применено из самолетов. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что воздушное пространство страны было нарушено не менее 19 раз.

После этого НАТО активировала статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает совместные консультации государств-членов в случае угрозы территориальной целостности или безопасности.

Альянс также запустил инициативу Восточный страж для усиления обороны восточного фланга Европы, предусматривающий развертывание сухопутных войск в восьми странах.

