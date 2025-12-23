Польша запустила первый кластер антидроновой системы на границе с Беларусью
- На наблюдательной башне в Крынках установили первый элемент системы противодействия дронам.
- Радар первого кластера заработает уже в январе и будет отслеживать объекты с востока.
- Система разработана польскими предприятиями и сможет нейтрализовать беспилотники.
На наблюдательной башне у польского городка Крынки, граничащего с Беларусью, установили первый элемент системы противодействия дронам.
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, пишет RMF24.
Польша установила элементы антидроновой системы на границе с Беларусью
На более чем 70-метровой башне установили радар, который станет частью антидроновой системы. Она будет создана на четырех уже построенных наблюдательных башнях.
– На этой башне устанавливается первый кластер антидроновой системы, защищающий польскую границу. Уже в январе этот кластер будет запущен, – отметил Кервинский.
На первом этапе система будет выявлять и отслеживать приближающиеся с востока объекты, а впоследствии будет иметь возможность их нейтрализовать.
Вся система разработана и сделана польскими предприятиями.
Инициатива появилась после инцидента 10 сентября, когда несколько российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, впервые залетев с территории Беларуси.
В ответ на угрозу оружие было применено из самолетов. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что воздушное пространство страны было нарушено не менее 19 раз.
После этого НАТО активировала статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает совместные консультации государств-членов в случае угрозы территориальной целостности или безопасности.
Альянс также запустил инициативу Восточный страж для усиления обороны восточного фланга Европы, предусматривающий развертывание сухопутных войск в восьми странах.