Атака на Польщу: застосовано зброю для збиття дронів, закривали аеропорти
Оперативне командування Збройних сил Польщі під ранок 10 вересня заявило про порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами під час масованої атаки на Україну.
У Польщі збивали російські дрони
– Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об’єктами типу дронів, – мовиться у повідомленні у соцмережі Х.
Там наголосили, що триває операція з ідентифікації та нейтралізації об’єктів, зокрема за наказом командувача Оперативного штабу ЗС було застосовано озброєння, і зараз відповідні служби шукають збиті цілі.
– Підкреслюємо, що військова операція триває, і закликаємо залишатися вдома. Найбільша загроза існує для Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводств, – попередили польські військові.
Вони продовжуть моніторити поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.
Згодом заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що президент та прем’єр-міністр Республіки Польща проінформовані про ситуацію.
– Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень польської армії та поліції, – додав він.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив, що польські військові застосували зброю проти об’єктів, які вночі 10 вересня порушили повітряний простір країни.
– Я поінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та заходи, які ми вжили щодо об’єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми перебуваємо в постійному контакті, – написав він у мережі Х.
Ще близько 00:40 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про наближення ворожих ударних БпЛА з Волині до державного кордону України з Польщею.
Через це Польща піднімала у повітря винищувачі F-16 та SAAB 340 (літак ДРЛО).
Крім того, закривалися аеропорти Жешув, Люблін та у Варшаві через “незаплановану військову діяльність, пов’язану із забезпеченням державної безпеки”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
