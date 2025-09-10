Оперативне командування Збройних сил Польщі під ранок 10 вересня заявило про порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами під час масованої атаки на Україну.

У Польщі збивали російські дрони

– Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об’єктами типу дронів, – мовиться у повідомленні у соцмережі Х.

Там наголосили, що триває операція з ідентифікації та нейтралізації об’єктів, зокрема за наказом командувача Оперативного штабу ЗС було застосовано озброєння, і зараз відповідні служби шукають збиті цілі.

– Підкреслюємо, що військова операція триває, і закликаємо залишатися вдома. Найбільша загроза існує для Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводств, – попередили польські військові.

Вони продовжуть моніторити поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

Згодом заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що президент та прем’єр-міністр Республіки Польща проінформовані про ситуацію.

– Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень польської армії та поліції, – додав він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив, що польські військові застосували зброю проти об’єктів, які вночі 10 вересня порушили повітряний простір країни.

– Я поінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та заходи, які ми вжили щодо об’єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми перебуваємо в постійному контакті, – написав він у мережі Х.

Ще близько 00:40 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про наближення ворожих ударних БпЛА з Волині до державного кордону України з Польщею.

Через це Польща піднімала у повітря винищувачі F-16 та SAAB 340 (літак ДРЛО).

Крім того, закривалися аеропорти Жешув, Люблін та у Варшаві через “незаплановану військову діяльність, пов’язану із забезпеченням державної безпеки”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

