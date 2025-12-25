НАТО поднимало истребители из-за пролета российских Ту-95МС над Норвежским морем
НАТО подняла истребители в воздух после того, как Россия отправила свои стратегические ядерные бомбардировщики Ту-95МС в полет над Норвежским морем.
Об этом пишет британское издание The Mirror.
НАТО поднимала истребители из-за Ту-95МС
Истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики Ту-95МС в полете.
Российское Министерство обороны сообщило, что бомбардировщики дальнего действия Ту-95МС совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов.
– На определенных этапах маршрута дальнобойные бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, – говорится в российском заявлении.
Норвежское море расположено к северо-востоку от Шотландии, между Норвегией и Исландией. Самолеты Ту-95МС входят в ядерную триаду Путина. Чрезвычайно шумные Туполевы (Ту-95МС) – единственные в мире стратегические бомбардировщики с винтовым двигателем.
Российские Ту-95 Путин использует для нанесения разрушительных ракетных ударов по Украине.