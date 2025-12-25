НАТО підняло винищувачі в повітря після того, як Росія відправила свої стратегічні ядерні бомбардувальники Ту-95МС у політ над Норвезьким морем.

Про це пише британське видання The Mirror.

НАТО піднімало винищувачі через Ту-95МС

Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники Ту-95МС в польоті.

Російське Міністерство оборони повідомило, що бомбардувальники дальньої дії Ту-95МС здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин.

– На певних етапах маршруту далекобійні бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, – йдеться в російській заяві.

Норвезьке море розташоване на північний схід від Шотландії, між Норвегією та Ісландією. Літаки Ту-95МС входять до ядерної тріади Путіна. Надзвичайно гучні Туполєви (Ту-95МС) – єдині в світі стратегічні бомбардувальники з гвинтовим двигуном.

Російські Ту-95 Путін використовує для завдання руйнівних ракетних ударів по Україні.

