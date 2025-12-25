Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий 25 декабря обнародовала совместное заявление с осуждением российских атак по Украине, осуществлённых в рождественский период.

Документ был опубликован в четверг на сайте Комитета по международным отношениям Сената США.

Сенаторы США осудили российские обстрелы Украины

Заявление подписали сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Кунс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джефф Меркли и Крис Ван Холлен.

— Мы осуждаем жестокие атаки России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецк и Кривой Рог, направленные против невинных украинцев, которые собрались, чтобы отметить рождение Князя Мира вместе со своими близкими и в молитве, — говорится в заявлении.

Сенаторы обращают внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие, тогда как президент России Владимир Путин “отверг такую возможность и приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства”.

— Даже для стран, находящихся в состоянии войны, существует давняя традиция рождественского перемирия, в частности во время Первой мировой войны. Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является для нас всех суровым напоминанием: Путин — безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять, — подчёркивается в заявлении.

Сенаторы США выразили солидарность с жителями Киева, Одессы, Харькова, Херсона и Донецка, которые вынуждены отмечать Рождество в самых сложных обстоятельствах.

— Вера украинцев является более сильной силой, чем зло, которое сегодня выпустил на волю Кремль, — резюмируют они.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Россию после очередной массированной атаки на украинские города, осуществлённой в рождественскую ночь.

