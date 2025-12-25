Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій 25 грудня оприлюднила спільну заяву із засудженням російських атак по Україні, здійснених у різдвяний період.

Документ було опубліковано в четвер на сайті Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Сенатори США засудили російські обстріли України

Заяву підписали сенатори Джин Шахін, Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Куонс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джеф Мерклі та Кріс Ван Голлен.

Зараз дивляться

– Ми засуджуємо жорстокі атаки Росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьк та Кривий Ріг, спрямовані проти невинних українців, які зібралися, щоб відзначити народження Князя Миру разом зі своїми близькими та в молитві, – йдеться у заяві.

Сенатори звертають увагу на те, що президент України Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир’я, тоді як президент Росії Володимир Путін відкинув таку можливість та “наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства”.

– Навіть для країн, що перебувають у стані війни, існує давня традиція різдвяного перемир’я, зокрема під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна розпочати атаки, а не припинити вогонь, є для нас усіх суворим нагадуванням: Путін – безжалісний вбивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти, – наголошується в заяві.

Сенатори США висловили солідарність із жителями Києва, Одеси, Харкова, Херсона та Донецька, які змушені відзначати Різдво “в найскладніших обставинах”.

– Віра українців є сильнішою силою, ніж зло, яке сьогодні випустив на волю Кремль, – резюмують вони.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію після чергової масованої атаки на українські міста, здійсненої в різдвяну ніч.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.