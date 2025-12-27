Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду для переговоров с премьер-министром Марком Карни.

На встрече Карни объявил дополнительную помощь Украине на 2,5 млрд, пишет Sky News.

Карни осудил российские удары по Киеву

Марк Карни поблагодарил Владимира Зеленского за встречу в Канаде “в этот решающий момент мирного процесса”.

— У нас есть условия, возможность для справедливого и длительного мира, — отметил он.

В то же время Карни добавил, что для этого нужна “готовность России”. Премьер-министр Канады осудил РФ за “варварскую” ночную атаку на столицу Украины.

Зеленский согласился, что это была “очень сложная” ночь для Киева, и заявил, что эти удары являются “ответом России на наши мирные усилия”.

— Это показывает, что Путин не хочет мира. Мы хотим мира. Он — человек войны, — подчеркнул Зеленский.

Помощь на восстановление Украины

Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине в размере $2,5 млрд для поддержки процесса восстановления.

Эта помощь поможет разблокировать финансирование от МВФ, от Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития.

— Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине. Экономическая помощь на сумму $2,5 млрд. Это поможет разблокировать финансирование от МВФ, от Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать этот процесс восстановления, — сказал Карни в начале встречи с Зеленским.

Президент Украины поблагодарил Карни за помощь. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что необходимо остановить войну.

— И для этого нам нужны две вещи – давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины, — сказал он.

Зеленский рассказал, что во время разговора с Карни обсудит усиление противовоздушной обороны Украины.

— Последние недели мы сделали хорошие шаги в дипломатии, но мы не можем жить в иллюзии, что это дает нам возможность иметь меньше противовоздушной обороны. С Россией это не работает, — отметил Зеленский.

Карни и Зеленский проведут совместный звонок с некоторыми ключевыми союзниками Украины, в частности Великобританией, Францией, Германией и Италией.

После этого разговора Зеленский отправится во Флориду, где завтра должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

