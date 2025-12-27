Во время перелета во Флориду президент Украины Владимир Зеленский остановится в Канаде для встречи с премьер-министром Марком Карни, а также проведет онлайн-беседу с лидерами европейских государств.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в субботу, 27 декабря.

Зеленский о переговорах в Канаде и координации с Европой

Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни президент Украины планирует согласовать позиции по ключевым вопросам перед переговорами с США. Также запланирована онлайн-встреча с лидерами Европы.

Зеленский отметил, что во время бесед будут обсуждены детали документов, которые он намерен представить президенту Соединенных Штатов.

— Мы обсудим все вопросы, проинформируем партнеров и обменяемся деталями документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки, — заявил Зеленский.

Отдельным блоком переговоров станет вопрос усиления противовоздушной обороны Украины. Президент подчеркнул нехватку систем ПВО и ракет к ним.

— Нам нужны системные поставки систем ПВО и ракет. Ракет нужно больше, — отметил глава государства.

По его словам, партнеры получат полную информацию о потребностях Украины в сфере противовоздушной защиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в этот день также будет обсуждать перспективы мира с европейскими и украинскими лидерами.

— Вопреки ожиданиям президента Трампа и Владимира Зеленского относительно готовности России пойти на уступки, Россия снова жестоко атаковала жилые районы Киева, — написал Дональд Туск в соцсети X.

Он добавил, что в этот день будет говорить о перспективах мира с лидерами Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Европейского Союза.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США согласовывают пять ключевых тематических направлений мирного плана, которые планируется обсудить во время встречи с Дональдом Трампом 28 декабря.

Речь идет о гарантиях безопасности со стороны США и Европы, военном измерении, плане благосостояния Украины с привлечением до $800 млрд на восстановление, а также пошаговом плане реализации договоренностей.

