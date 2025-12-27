Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади для переговорів із прем’єр-міністром Марком Карні.

На зустрічі Карні оголосив додаткову допомогу Україні на 2,5 млрд, пише Sky News.

Карні засудив російські удари по Києву

Марк Карні подякував Володимиру Зеленському за зустріч у Канаді “в цей вирішальний момент мирного процесу”.

– Ми маємо умови, можливість для справедливого й тривалого миру, – зазначив він.

Водночас Карні додав, що для цього потрібна “готовність Росії”. Прем’єр-міністр Канади засудив РФ за “варварську” нічну атаку на столицю України.

Зеленський погодився, що це була “дуже складна” ніч для Києва, і заявив, що ці удари є “відповіддю Росії на наші мирні зусилля”.

– Це показує, що Путін не хоче миру. Ми хочемо миру. Він – людина війни, – наголосив Зеленський.

Допомога на відновлення України

Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні у розмірі $2,5 млрд для підтримки процесу відбудови.

Ця допомога допоможе розблокувати фінансування від МВФ, від Світового банку, від Європейського банку реконструкції та розвитку.

– Сьогодні ми оголошуємо про додаткову економічну допомогу Україні. Економічна допомога на суму $2,5 млрд. Це допоможе розблокувати фінансування від МВФ, від Світового банку, від Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб розпочати цей процес відновлення”, – сказав Карні на початку зустрічі з Зеленським.

Президент України подякував Карні за допомогу. Зеленський вкотре наголосив на тому, що необхідно зупинити війну.

– І для цього нам потрібні дві речі – тиск на Росію та достатньо сильна підтримка України, – сказав він.

Зеленський розповів, що під час розмови з Карні обговорить посилення протиповітряної оборони України.

– Останні тижні ми зробили хороші кроки в дипломатії, але ми не можемо жити в ілюзії, що це дає нам можливість мати менше протиповітряної оборони. З Росією це не працює, – зауважив Зеленський.

Карні і Зеленський проведуть спільний дзвінок із деякими ключовими союзниками України, зокрема Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією.

Після цієї розмови Зеленський вирушить до Флориди, де завтра має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

