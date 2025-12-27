Карні на зустрічі із Зеленським оголосив про допомогу Україні на $2,5 млрд
- Володимир Зеленський прибув до Канади для переговорів із прем’єр-міністром Марком Карні.
- Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні у розмірі $2,5 млрд на відбудову.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади для переговорів із прем’єр-міністром Марком Карні.
На зустрічі Карні оголосив додаткову допомогу Україні на 2,5 млрд, пише Sky News.
Карні засудив російські удари по Києву
Марк Карні подякував Володимиру Зеленському за зустріч у Канаді “в цей вирішальний момент мирного процесу”.
– Ми маємо умови, можливість для справедливого й тривалого миру, – зазначив він.
Водночас Карні додав, що для цього потрібна “готовність Росії”. Прем’єр-міністр Канади засудив РФ за “варварську” нічну атаку на столицю України.
Зеленський погодився, що це була “дуже складна” ніч для Києва, і заявив, що ці удари є “відповіддю Росії на наші мирні зусилля”.
– Це показує, що Путін не хоче миру. Ми хочемо миру. Він – людина війни, – наголосив Зеленський.
Допомога на відновлення України
Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні у розмірі $2,5 млрд для підтримки процесу відбудови.
Ця допомога допоможе розблокувати фінансування від МВФ, від Світового банку, від Європейського банку реконструкції та розвитку.
– Сьогодні ми оголошуємо про додаткову економічну допомогу Україні. Економічна допомога на суму $2,5 млрд. Це допоможе розблокувати фінансування від МВФ, від Світового банку, від Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб розпочати цей процес відновлення”, – сказав Карні на початку зустрічі з Зеленським.
Президент України подякував Карні за допомогу. Зеленський вкотре наголосив на тому, що необхідно зупинити війну.
– І для цього нам потрібні дві речі – тиск на Росію та достатньо сильна підтримка України, – сказав він.
Зеленський розповів, що під час розмови з Карні обговорить посилення протиповітряної оборони України.
– Останні тижні ми зробили хороші кроки в дипломатії, але ми не можемо жити в ілюзії, що це дає нам можливість мати менше протиповітряної оборони. З Росією це не працює, – зауважив Зеленський.
Карні і Зеленський проведуть спільний дзвінок із деякими ключовими союзниками України, зокрема Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією.
Після цієї розмови Зеленський вирушить до Флориди, де завтра має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.