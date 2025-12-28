В Белом доме впервые за всю его историю будет работать беременная пресс-секретарь. Об этом стало известно в связи с пополнением в семье Кэролайн Левитт, которая заявила, что не покинет свой пост, несмотря на свое положение.

Об этом Левитт написала на своей странице в Instagram.

Пресс-секретарь Белого дома во второй раз станет матерью: что известно

По словам Кэролайн Левитт, она вместе со своим мужем, застройщиком Николасом Риччио, ожидает рождения дочери уже в мае 2026 года.

Сейчас смотрят

Супруги уже воспитывают сына, он родился в 2024 году.

– Самый большой рождественский подарок, о котором мы могли мечтать, – девочка, которая появится в мае 2026 года, – написала Левитт.

Она добавила, что семья с нетерпением ждет пополнения.

Пресс-секретарь выразила благодарность президенту Дональду Трампу и руководительнице аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлз за «просемейную атмосферу» в администрации.

Отметим, что Кэролайн Левитт в январе прошлого года стала самой молодой пресс-секретарем в истории Белого дома – ей было всего 27 лет.

Накануне она занимала должность спикера предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году.

Значительную часть кампании она работала беременной.

Кэролайн Левитт родила первенца в июле 2024 года. Уже через несколько дней после этого она вернулась к работе после покушения на Трампа в штате Пенсильвания.

Также ранее она работала в пресс-службе Белого дома во время первой администрации Трампа.

К тому же, Левитт баллотировалась в Конгресс от штата Нью-Гэмпшир в 2022 году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.