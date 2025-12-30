Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что президент США Дональд Трамп получит Израильскую премию мира.

Об этом сообщает CNN.

Премия мира Израиля для Трампа: что известно

О решении Биньямин Нетаньяху объявил во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом.

Израильский премьер подчеркнул, что награда отражает отношение израильского общества к роли президента США.

– Это отражает преобладающие настроения всех слоев населения страны – они ценят то, что вы сделали, чтобы помочь Израилю и нашей общей борьбе против террористов, – заявил Нетаньяху.

Как отмечает издание, это первый случай, когда высшая гражданская награда страны присуждается негражданину Израиля.

Сам Дональд Трамп назвал эту награду “действительно неожиданной и очень ценной”.

Что известно об Израильской премии мира

Израильская премия мира является частью премии Израиля — высшей гражданской награды государства, которая традиционно присуждается за достижения в науке, гуманитарных науках, искусстве и общественной деятельности.

Премия мира ранее никогда не вручалась, а также ни разу не присуждалась иностранцам.

В июле 2025 года министр образования Израиля Йоав Киш изменил правила, что впервые позволило награждать граждан других государств.

Церемония вручения премии традиционно проходит в День независимости Израиля.

Дональд Трамп сообщил, что положительно рассматривает возможность лично присутствовать на церемонии.

Президента США Дональда Трампа дважды выдвигали на получение Нобелевской премии мира. В этом году номинацию подал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В 2020 году Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за посредничество в налаживании отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Израильское правительство также официально поддерживает кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, а в парламенте Израиля продолжается международная кампания с призывом поддержать эту кандидатуру.

