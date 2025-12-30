Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що президент США Дональд Трамп отримає Ізраїльську премію миру.

Про це повідомляє CNN.

Премія миру Ізраїлю для Трампа: що відомо

Про рішення Біньямін Нетаньягу оголосив під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом.

Ізраїльський прем’єр наголосив, що нагорода відображає ставлення ізраїльського суспільства до ролі президента США.

— Це відображає переважні настрої усіх верств населення Ізраїлю — вони цінують те, що ви зробили, щоб допомогти Ізраїлю та нашій спільній боротьбі проти терористів, — заявив Нетаньягу.

Як зазначає видання, це перший випадок, коли найвищу цивільну нагороду країни присуджують негромадянину Ізраїлю.

Сам Дональд Трамп назвав цю нагороду “дійсно несподіваною та дуже цінною”.

Що відомо про Ізраїльську премію миру

Ізраїльська премія миру є частиною премії Ізраїлю — найвищої цивільної відзнаки держави, яка традиційно присуджується за досягнення у науці, гуманітарних науках, мистецтві та суспільній діяльності.

Премія миру раніше ніколи не вручалася, а також жодного разу не присуджувалася іноземцям.

У липні 2025 року міністр освіти Ізраїлю Йоав Кіш змінив правила, що вперше дозволило нагородження громадян інших держав.

Церемонія вручення премії традиційно відбувається в День незалежності Ізраїлю.

Дональд Трамп повідомив, що позитивно розглядає можливість особисто бути присутнім на церемонії.

Президента США Дональда Трампа двічі висували на здобуття Нобелівської премії миру. Цьогоріч номінацію подав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

У 2020 році Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за посередництво у налагодженні відносин між Ізраїлем та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Ізраїльський уряд також офіційно підтримує кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року, а в парламенті Ізраїлю триває міжнародна кампанія із закликом підтримати це висунення.

