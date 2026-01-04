Масштабный блэкаут в Берлине: без света остаются десятки тысяч домохозяйств
- Без электроэнергии в Берлине остаются около 38 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. предприятий.
- Полиция расследует инцидент как умышленный поджог критической инфраструктуры.
- Полное восстановление электроснабжения в Берлине ожидают не раньше четверга.
В результате повреждения критической инфраструктуры электроснабжения в юго-западных районах Берлина без света оказались около 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий. Часть из них провела ночь без отопления в условиях мороза и снега.
Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Отключение электроэнергии в Берлине: что известно
Больше всего от блэкаута пострадали районы Николассее, Целендорф, Ваннзее и Лихтерфельде.
Часть жителей вынуждена была искать убежище у родственников или в аварийных пунктах обогрева.
По состоянию на утро 4 января оператор Stromnetz Berlin сообщил о частичном восстановлении электроснабжения — к сети подключили около 7 тыс. домохозяйств и 150 предприятий.
В то же время без света остаются примерно 38 тыс. домов и более 2 тыс. бизнес-клиентов.
По прогнозам энергетиков, полное восстановление электроснабжения возможно не ранее четверга днем.
Вероятная причина отключений электроэнергии в Берлине
Рано утром в субботу пожар серьезно повредил кабельные линии на мосту через Тельтовский канал, который обеспечивает электроэнергией подстанцию Лихтерфельде.
Полиция расследует инцидент как умышленный поджог. К делу привлечено подразделение государственной безопасности, которое занимается политически мотивированными преступлениями.
Кроме того, правоохранители получили письмо с заявлением об ответственности за атаку, подлинность которого в настоящее время проверяется.
В властях Берлина не исключают умышленный характер действий.
Из-за отключения электроэнергии перестали работать системы отопления, уличное освещение и сигнализация. Часть магазинов и супермаркетов была вынуждена закрыться.
Полиция усилила патрулирование в темных районах, привлекая сотни офицеров и установив дополнительное освещение.
Также сообщается о возможных перебоях с мобильной и стационарной связью.
Городские власти открыли пункты обогрева и зарядки мобильных устройств в общественных зданиях и приходских центрах.
По данным издания, подобный масштабный блэкаут в Берлине уже случался в сентябре, когда из-за политически мотивированного поджога опор электропередачи без света остались около 50 тыс. потребителей.
Тогда восстановительные работы продолжались несколько дней.