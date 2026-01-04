В результате повреждения критической инфраструктуры электроснабжения в юго-западных районах Берлина без света оказались около 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий. Часть из них провела ночь без отопления в условиях мороза и снега.

Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Отключение электроэнергии в Берлине: что известно

Больше всего от блэкаута пострадали районы Николассее, Целендорф, Ваннзее и Лихтерфельде.

Часть жителей вынуждена была искать убежище у родственников или в аварийных пунктах обогрева.

По состоянию на утро 4 января оператор Stromnetz Berlin сообщил о частичном восстановлении электроснабжения — к сети подключили около 7 тыс. домохозяйств и 150 предприятий.

В то же время без света остаются примерно 38 тыс. домов и более 2 тыс. бизнес-клиентов.

По прогнозам энергетиков, полное восстановление электроснабжения возможно не ранее четверга днем.

Вероятная причина отключений электроэнергии в Берлине

Рано утром в субботу пожар серьезно повредил кабельные линии на мосту через Тельтовский канал, который обеспечивает электроэнергией подстанцию Лихтерфельде.

Полиция расследует инцидент как умышленный поджог. К делу привлечено подразделение государственной безопасности, которое занимается политически мотивированными преступлениями.

Кроме того, правоохранители получили письмо с заявлением об ответственности за атаку, подлинность которого в настоящее время проверяется.

В властях Берлина не исключают умышленный характер действий.

Из-за отключения электроэнергии перестали работать системы отопления, уличное освещение и сигнализация. Часть магазинов и супермаркетов была вынуждена закрыться.

Полиция усилила патрулирование в темных районах, привлекая сотни офицеров и установив дополнительное освещение.

Также сообщается о возможных перебоях с мобильной и стационарной связью.

Городские власти открыли пункты обогрева и зарядки мобильных устройств в общественных зданиях и приходских центрах.

По данным издания, подобный масштабный блэкаут в Берлине уже случался в сентябре, когда из-за политически мотивированного поджога опор электропередачи без света остались около 50 тыс. потребителей.

Тогда восстановительные работы продолжались несколько дней.