Унаслідок пошкодження критичної інфраструктури електропостачання в південно-західних районах Берліна без світла опинилися близько 45 тис. домогосподарств і 2,2 тис. підприємств. Частина з них провела ніч без опалення в умовах морозу та снігу.

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine.

Відключення електроенергії у Берліні: що відомо

Найбільше від блекауту постраждали райони Ніколассее, Целендорф, Ваннзее та Ліхтерфельде.

Частина жителів змушена була шукати прихисток у родичів або в аварійних пунктах обігріву.

Станом на ранок 4 січня оператор Stromnetz Berlin повідомив про часткове відновлення електропостачання — до мережі підключили близько 7 тис. домогосподарств і 150 підприємств.

Водночас без світла залишаються приблизно 38 тис. домівок та понад 2 тис. бізнес-клієнтів.

За прогнозами енергетиків, повне відновлення електропостачання можливе не раніше четверга вдень.

Ймовірна причина відключень електроенергії у Берліні

Рано-вранці в суботу пожежа серйозно пошкодила кабельні лінії на мосту через Тельтовський канал, який забезпечує електроенергією підстанцію Ліхтерфельде.

Поліція розслідує інцидент як навмисний підпал. До справи залучено підрозділ державної безпеки, який займається політично мотивованими злочинами.

Крім того, правоохоронці отримали лист із заявою про відповідальність за атаку, автентичність якого наразі перевіряється.

У владі Берліна не виключають умисний характер дій.

Через відключення електроенергії перестали працювати системи опалення, вуличне освітлення та сигналізація. Частина магазинів і супермаркетів була змушена закритися.

Поліція посилила патрулювання в темних районах, залучивши сотні офіцерів та встановивши додаткове освітлення.

Також повідомляється про можливі перебої з мобільним і стаціонарним зв’язком.

Міська влада відкрила пункти обігріву та заряджання мобільних пристроїв у громадських будівлях і парафіяльних центрах.

За даними видання, подібний масштабний блекаут у Берліні вже траплявся у вересні, коли через політично мотивований підпал опор електропередачі без світла залишилися близько 50 тис. споживачів.

Тоді відновлювальні роботи тривали кілька днів.