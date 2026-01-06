Президент Дональд Трамп призвал республиканцев исправить политическую ситуацию накануне промежуточных выборов в ноябре.

Он предупредил, что, если демократы вернут себе контроль над Конгрессом, ему объявят импичмент в третий раз.

Об этом пишет Bloomberg.

Трамп предупреждает о последствиях поражения республиканцев

— Мы должны победить на промежуточных выборах, — сказал Трамп во вторник, 6 января, на съезде фракции партии в Палате представителей в Вашингтоне. Они найдут повод для импичмента. Мне объявят импичмент.

Трамп предложил знакомый план для партий большинства, которые исторически теряли места на внеочередных выборах: объяснять свои проблемы недостатками коммуникации и настаивать, что избиратели просто не видят их достижений.

Президент США предполагает, что республиканцы одержат “эпическую” победу и преодолеют негативные тенденции.

Однако опросы, демонстрирующие недовольство американцев его президентством и состоянием экономики, не указывают на шансы республиканцев сохранить контроль над Конгрессом.

Иногда Трамп выражал раздражение избирателями, которые поставили ему низкие оценки за его управление страной.

— Я хотел бы, чтобы вы могли мне объяснить, что, черт возьми, происходит с разумом общественности, потому что у нас правильная политика, — сказал он.

Трамп рекламировал свои жесткие меры в отношении мигрантов, масштабные тарифы, усилия по снижению цен на лекарства и свой знаковый законопроект о налогах и расходах.

Он также дал четкие советы законодателям своей партии относительно их коммуникации, призывая их агрессивно рекламировать его политические приоритеты и реформировать национальную систему медицинского страхования.

— У вас так много боеприпасов, все, что вам нужно сделать, это продать это. Вы хотите изменить ситуацию? Вы работайте над режимом наибольшего благоприятствования, работайте над границами, работайте над всеми вещами, о которых мы говорили, но теперь заберите у них вопросы здравоохранения, — говорил Трамп.

Что касается его налогового закона, он сказал, что “там так много подарков”, что “вы должны об этом рассказать”.

Ключевой год для республиканцев

Воодушевляющая речь Трампа была произнесена в начале ключевого года для президента, когда состоятся выборы, которые определят контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Первый год Трампа после возвращения на пост был отмечен демонстрацией его исполнительных полномочий. Он обходил Конгресс, чтобы ввести тарифы, провести военные операции за рубежом и ликвидировать федеральные агентства.

Там, где Трамп пытался привлечь законодателей, он столкнулся с незначительным сопротивлением со стороны республиканцев.

Однако потеря любой из палат существенно подорвет способность президента США продвигать свою программу во второй половине своего срока. Важное законодательство уже сталкивается с большими сложностями в этом году из-за разногласий в Республиканской партии и их небольшого большинства.

Это также сделает его уязвимым для новых расследований со стороны Конгресса под руководством демократов.

Во время своего первого срока Трампу дважды объявляли импичмент: один раз из-за его кампании давления на Украину с целью расследования демократического соперника Джо Байдена, а затем снова за его роль в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Дэниел Голдман, демократ из Нью-Йорка, который служил главным советником во время первого судебного процесса по импичменту Трампа, сказал на этой неделе, что демократы ведут “постоянный учет потенциальных нарушений закона и Конституции этой администрацией” и планируют уделить приоритетное внимание расследованиям, если они выиграют большинство в Палате представителей.

— Я с нетерпением жду возможности снова взять на себя эту роль, если расследования в конечном итоге приведут к доказательствам, которые поддерживают импичмент, — сказал Голдман. Я считаю, что это остается критической формой ответственности.

Еще один импичмент в случае возвращения демократами контроля над Палатой представителей может утешить электоральную базу партии.

Это также рискует превратиться в трудоемкое дело с небольшой практической пользой, поскольку очень маловероятно, что необходимые две трети сенаторов проголосуют за признание Трампа виновным.

Несмотря на призывы Трампа к законодателям, опросы указывают на то, что сам президент является большим бременем для своей партии.

Одобрение его работы составило 36% в опросе Gallup в конце года. Общий показатель был лишь немного выше его личного минимума в 34% в январе 2021 года.

Высокая стоимость жизни, вопрос, по которому Трамп баллотировался в 2024 году, по-прежнему больше всего беспокоит избирателей.

Борьба за здравоохранение

Республиканцы в Конгрессе начинают год, сталкиваясь с неотложными проблемами, включая предотвращение остановки работы правительства после 30 января, когда закончатся средства для большей части федерального правительства.

Они также сталкиваются с вопросами о захвате Трампом венесуэльского лидера Николаса Мадуро во время дерзкого военного рейда в выходные, а также с голосованием по субсидиям Obamacare (программа Обамы по медицинскому страхованию. – Ред.) всего за несколько дней до закрытия регистрации.

Трамп повторил свою оппозицию к продлению этих субсидий и настаивал перед законодателями своей партии, что его позиция будет принята избирателями.

— Я выступил с заявлением: пусть деньги идут не большим толстым котам в страховых компаниях, — сказал Трамп. Пусть деньги идут непосредственно людям, где они могут купить собственное медицинское обслуживание.

Демократы в Палате представителей планируют принудительно провести голосование по возобновлению субсидий, срок действия которых истек, в соответствии с законом о здравоохранении.

Предложение Трампа направлять эти деньги непосредственно потребителям, чтобы они могли самостоятельно выбирать свое медицинское страхование, вызвало вопросы о том, как такой механизм будет работать и обеспечит ли он лучшие результаты.

Некоторые законодатели-республиканцы поставили под сомнение, использует ли партия свой контроль над обеими палатами достаточно агрессивно, чтобы принять свои законодательные приоритеты.

Другие обеспокоены тем, что партия недостаточно сделала для продвижения своих побед, таких как знаковый пакет налогов и расходов, принятый прошлым летом.

Вызовы республиканцев

“Один большой прекрасный законопроект” Трампа продлил налоговые льготы, принятые во время его первого срока, вместе с другими новыми мерами, которые президент обещал во время избирательной кампании 2024 года. Они включают освобождение от налогообложения чаевых и оплату сверхурочной работы.

Белый дом заявил, что американцы увидят его преимущества в следующем году, и призвал избирателей дать администрации больше времени, чтобы продемонстрировать, что ее экономическая политика работает.

Республиканцы не смогли донести это сообщение до избирателей. Демократы одержали серию значительных побед на внеочередных выборах 2024 года, на которых забота о доступности была в центре внимания, а избиратели выражали обеспокоенность высокими ценами на продукты питания и жилье, а также темпами роста заработной платы.

Демократы указали на масштабную тарифную программу Трампа, прекращение расширенных субсидий на здравоохранение и растущие энергетические потребности сектора искусственного интеллекта, который президент пытается поддержать, как на факторы, способствующие росту потребительских расходов.

Инфляция снизилась с максимума за четыре десятилетия, зафиксированного в 2022 году, но цены в целом продолжали расти в прошлом году.

Внутрипартийная напряженность среди республиканцев была очевидна, поскольку ряд видных законодателей объявили о планах уйти в отставку.