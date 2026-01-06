Президент Дональд Трамп закликав республіканців виправити політичну ситуацію напередодні проміжних виборів у листопаді.

Він попередив, якщо демократи повернуть собі контроль над Конгресом, йому оголосять імпічмент втретє.

Про це пише Bloomberg.

Трамп попереджає про наслідки поразки республіканців

– Ми повинні перемогти на проміжних виборах, – сказав Трамп у вівторок, 6 січня, на з’їзді фракції партії в Палаті представників у Вашингтоні. Вони знайдуть привід для імпічменту. Мені оголосять імпічмент.

Трамп запропонував знайомий план для партій більшості, які історично втрачали місця на позачергових виборах: пояснювати свої проблеми недоліками комунікації та наполягати, що виборці просто не бачать їхніх досягнень.

Президент США передбачає, що республіканці здобудуть “епічну” перемогу і подолають негативні тенденції.

Проте опитування, які демонструють незадоволення американців його президентством та станом економіки, не вказують на шанси республіканців зберегти контроль над Конгресом.

Часом Трамп висловлював роздратування виборцями, які поставили йому низькі оцінки за його управління країною.

– Я хотів би, щоб ви могли мені пояснити, що, до біса, відбувається з розумом громадськості, тому що у нас правильна політика, – сказав він.

Трамп рекламував свої жорсткі заходи щодо мігрантів, масштабні тарифи, зусилля зі зниження цін на ліки та свій знаковий законопроєкт про податки та видатки.

Він також дав чіткі поради законодавцям своєї партії щодо їхньої комунікації, закликаючи їх агресивно рекламувати його політичні пріоритети та реформувати національну систему медичного страхування.

– У вас так багато боєприпасів, все, що вам потрібно зробити, це продати це. Ви хочете змінити ситуацію? Ви працюйте над режимом найбільшого сприяння, працюйте над кордонами, працюйте над усіма речами, про які ми говорили, але тепер заберіть у них питання охорони здоров’я, – говорив Трамп.

Що стосується його податкового закону, він сказав, що “там так багато подарунків”, що “ви повинні про це розповісти”.

Ключовий рік для республіканців

Підбадьорлива промова Трампа відбувається на початку ключового року для президента, коли відбудуться вибори, які визначать контроль над Палатою представників і Сенатом.

Перший рік Трампа після повернення на посаду був позначений демонстрацією його виконавчих повноважень. Він обходив Конгрес, щоб запровадити тарифи, провести військові операції за кордоном і ліквідувати федеральні агентства.

Там, де Трамп намагався залучити законодавців, він зіткнувся з незначним опором від республіканців.

Проте втрата будь-якої з палат суттєво підірве здатність президента США просувати свою програму в другій половині свого терміну. Важливе законодавство вже стикається з більш складним шляхом цього року через розбіжності в республіканській партії та їхню невелику більшість.

Це також зробить його вразливим до нових розслідувань з боку Конгресу під керівництвом демократів.

Під час свого першого терміну Трампу двічі оголошували імпічмент: один раз через його кампанію тиску на Україну з метою розслідування демократичного суперника Джо Байдена, а потім за його роль у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Деніел Голдман, демократ з Нью-Йорка, який служив головним радником під час першого судового процесу з імпічменту Трампа, сказав цього тижня, що демократи ведуть “постійний облік потенційних порушень закону та Конституції цією адміністрацією” і планують надати пріоритет розслідуванням, якщо вони виграють більшість у Палаті представників.

– Я з нетерпінням чекаю можливості знову взяти на себе цю роль, якщо розслідування врешті-решт призведуть до доказів, які підтримують імпічмент, – сказав Голдман. Я вважаю, що це залишається критичною формою відповідальності.

Ще один імпічмент у випадку повернення демократами контролю над Палатою представників, може втішити електоральну базу партії.

Це також ризикує перетворитися на трудомістку справу з невеликою практичною користю, оскільки дуже малоймовірно, що необхідні дві третини сенаторів проголосують за визнання Трампа винним.

Незважаючи на заклики Трампа до законодавців, опитування вказують на те, що сам президент є одним з найбільших тягарів для своєї партії.

Схвалення його роботи становило 36% в опитуванні Gallup наприкінці року. Загальний показник був лише трохи вище його особистого мінімуму в 34% у січні 2021 року.

Високі витрати на життя, питання, на якому Трамп балотувався у 2024 році, надалі найбільше турбують виборців.

Боротьба за охорону здоров’я

Республіканці в Конгресі розпочинають рік, стикаючись з негайними викликами, включаючи запобігання зупинці роботи уряду після 30 січня, коли закінчаться кошти для більшої частини федерального уряду.

Вони також стикаються з питаннями щодо захоплення Трампом венесуельського лідера Ніколаса Мадуро під час зухвалого військового рейду на вихідних, а також з голосуванням щодо субсидій Obamacare (програма Обами з медичного страхування. – Ред.) лише за кілька днів до закриття відкритої реєстрації.

Трамп наголосив на боротьбі за медичне страхування, повторивши свою опозицію до продовження цих субсидій і наполягаючи перед законодавцями своєї партії, що його позиція буде прийнята виборцями.

– Я виступив із заявою: нехай гроші йдуть не великим товстим котам у страхових компаніях, – сказав Трамп. Нехай гроші йдуть безпосередньо людям, де вони можуть купити власне медичне обслуговування.

Демократи в Палаті представників планують примусово провести голосування щодо відновлення субсидій, термін дії яких закінчився, відповідно до закону про охорону здоров’я.

Пропозиція Трампа направляти ці гроші безпосередньо споживачам, щоб вони могли самостійно вибирати своє медичне страхування, викликала питання щодо того, як такий механізм працюватиме і чи забезпечить він кращі результати.

Деякі законодавці-республіканці поставили під сумнів, чи використовує партія свій контроль над обома палатами достатньо агресивно, щоб прийняти свої законодавчі пріоритети.

Інші занепокоєні тим, що партія недостатньо зробила для просування своїх перемог, таких як знаковий пакет податків та видатків, прийнятий минулого літа.

Виклики республіканців

“Один великий прекрасний законопроект” Трампа продовжив податкові пільги, прийняті під час його першого терміну, разом з іншими новими заходами, які президент обіцяв під час виборчої кампанії 2024 року. Вони включають звільнення від оподаткування чайових і оплату понаднормової роботи.

Білий дім заявив, що американці побачать його переваги в наступному році, і закликав виборців дати адміністрації більше часу, щоб продемонструвати, що її економічна політика працює.

Республіканці не змогли донести це повідомлення до виборців. Демократи здобули серію значних перемог на позачергових виборах 2024 року, на яких турботи про доступність були в центрі уваги, а виборці висловлювали занепокоєння високими цінами на продукти харчування та житло, а також темпами зростання заробітної плати.

Демократи вказали пальцем на масштабну тарифну програму Трампа, припинення розширених субсидій на охорону здоров’я та зростаючі енергетичні потреби сектору штучного інтелекту, який президент намагається підтримати, як на фактори, що сприяють зростанню споживчих витрат.

Інфляція знизилася з максимуму за чотири десятиліття, зафіксованого в 2022 році, але ціни загалом продовжували зростати минулого року.

Внутрішньопартійна напруженість серед республіканців була очевидною, оскільки ряд видатних законодавців оголосили про плани піти у відставку.