Американские чиновники спешат найти варианты деловых соглашений и другие способы укрепления связей с Гренландией после возобновленного требования президента США Дональда Трампа взять остров под контроль.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что готовит команда Трампа в отношении Гренландии: детали

Дональд Трамп продолжает повторять свою риторику о желании получить Гренландию, аргументируя это соображениями безопасности.

Однако после бурной деятельности по этому вопросу в начале прошлого года, включая визит туда его вице-президента, некогда срочные усилия по реализации президентского видения отошли на второй план.

Так, журналисты со ссылкой на анонимные источники отмечают, что Дональд Трамп снова требовал захватить остров и этот вопрос сейчас является его главным приоритетом.

Белый дом заявил, что не исключает военных действий для силового захвата Гренландии, в то время как европейские лидеры выступили с беспрецедентным предупреждением, чтобы отговорить Вашингтон от попыток захватить территорию у союзника по НАТО.

В настоящее время, по словам источников, близких к этому процессу, американские чиновники сосредоточены на потенциальных деловых сделках, которые дали бы США большее влияние на острове. Это включает проекты по добыче редкоземельных минералов, а также гидроэлектростанции и другие предприятия. Но эти проекты, вероятно, недостаточно продвинуты, чтобы удовлетворить желание Трампа быстро достичь впечатляющих результатов.

По словам источников, более амбициозные идеи по политическому сближению Гренландии с США не получили продвижения из-за прохладного приема со стороны правительства там и в Дании.

Они также отметили, что применение силы для захвата Гренландии не рассматривается серьезно. Высокопоставленные республиканцы также на этой неделе пытались опровергнуть идею о том, что США рассматривают возможность военных действий.

– Мы не рассматриваем возможность проведения военной операции в Гренландии. Было бы замечательно, если бы Гренландия решила стать частью Соединенных Штатов, и если бы Дания сказала, что понимает причину, почему они этого хотят. Давайте заключим соглашение, но оно будет только при соответствующих условиях, – сказал председатель Комитета Сената по вопросам вооруженных сил, сенатор Роджер Викер.

Однако Дания отказывается от предложений Вашингтона и предложила США просто усилить военное и экономическое присутствие на острове.

Такое решение, однако, не удовлетворило администрацию Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в среду, что покупка острова также все еще обсуждается.

Среди других идей, которые рассматривал Белый дом, есть Компетент о свободной ассоциации по образцу соглашений, которые США имеют с островными государствами Тихого океана, сообщают источники, близкие к этому процессу. Однако это, вероятно, потребует от Дании отказаться от контроля.

Европейским чиновникам было трудно успевать за часто противоречивыми сигналами администрации США. После того как во вторник появились сообщения о том, что государственный секретарь Марко Рубио на закрытой встрече заявил ведущим законодателям, включая Викера, что администрация все еще стремится купить Гренландию, высокопоставленный республиканец на Капитолийском холме в среду преуменьшил это мнение до фразы “это была шутка”.

Министры иностранных дел Дании и Гренландии должны встретиться с Марко Рубио в Вашингтоне на следующей неделе, чтобы обсудить этот вопрос.

В США считают, что следующие недели будут “критически важными” по этому вопросу.

Напомним, Дональд Трамп ссылался на усиленную военно-морскую и другую активность вокруг Гренландии со стороны Китая и России, чтобы оправдать свои призывы к установлению контроля США.

Но датские и гренландские чиновники утверждают, что эти опасения преувеличены.

Отметим, что Трамп впервые выдвинул идею покупки Гренландии в 2019 году, во время своего первого президентского срока.

После возвращения в Белый дом он усилил свою риторику. В декабре датская разведывательная служба впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности.

Источник : Bloomberg