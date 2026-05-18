Министерство иностранных дел Украины заявило, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси и проведение совместных ядерных учений представляют серьезную угрозу для международной системы безопасности и режима нераспространения ядерного оружия.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Заявление МИД о ядерных учениях в Беларуси

В ведомстве подчеркнули, что совместная отработка ядерных ударов противоречит основным положениям Договора о нераспространении ядерного оружия. В частности, речь идет о нарушении статей 1 и 2, которые запрещают ядерным государствам передавать контроль над таким оружием, а неядерным странам — принимать его.

В МИД отметили, что Кремль фактически превращает Беларусь в ядерный форпост вблизи границ НАТО. По мнению украинских дипломатов, это создает опасный прецедент для других авторитарных режимов и подталкивает к дальнейшему распространению ядерного оружия в мире.

— Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси и совместные ядерные учения двух диктатур являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности, — говорится в сообщении МИД.

Также в заявлении подчеркивается, что милитаризация Беларуси окончательно делает Минск соучастником российского ядерного шантажа и подрывает доверие к международному праву.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество к жесткой и консолидированной реакции на действия Москвы и Минска.

Украина считает, что ответом должны стать усиление санкций против двух режимов, увеличение поддержки Киева, наращивание сил НАТО на восточном фланге и углубление сотрудничества в сфере безопасности с Украиной.

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило, что Россия и Беларусь приступили к совместным военным учениям, в ходе которых отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

Источник : МИД

