Госспецтрансслужба вдвое увеличила скорость строительства антидроновой защиты автомобильных дорог в прифронтовых областях.

На данный момент в целом защищено более 1 170 км логистических маршрутов.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

Сейчас смотрят

Строительство антидроновой защиты в прифронтовых областях

— Более 1 170 км маршрутов уже защищены — Вдвое ускорили строительство антидроновой защиты в прифронтовых регионах, — говорится в сообщении.

В рамках проекта Госспецтрансслужба по заданию Министерства обороны расширяет антидроновую защиту в прифронтовых регионах.

Это позволяет обеспечивать стабильную доставку ресурсов и эвакуацию раненых даже во время обстрелов.

Темпы выполнения работ выросли более чем вдвое — с 4 до 8,5 км в сутки по сравнению с 2025 годом. Только в период с февраля по апрель обустроено 430 км защиты и восстановлено 106 км дорожного покрытия.

Параллельно продолжается восстановление дорожной инфраструктуры в пяти прифронтовых областях. Всего уже восстановлено более 60 км дорог, в частности завершены работы на участках в Запорожской и Харьковской областях.

По словам Федорова, в условиях современной войны логистика напрямую влияет на устойчивость фронта, а защищенные маршруты означают спасенные жизни.

Напомним, Россия системно применяет FPV-дроны для атак на гражданский транспорт и критическую логистику вблизи линии фронта.

В феврале 2026 года Федоров сообщил о выделении дополнительных 1,6 млрд грн на антидроновые сетки и объявил план до конца года защитить еще 4 000 км автодорог.

По состоянию на начало апреля 2026 года уже было оборудовано 371 км антидроновых конструкций в семи областях: Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.