В пятницу, 9 января, Норвежский Нобелевский институт разъяснил правила, регулирующие вручение Нобелевской премии. Они являются “четкими и устоявшимися”, пишет The New York Times.

Нобелевский комитет не разрешил подарить премию Трампу

— После объявления Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам. Решение является окончательным и остается неизменным навсегда, — говорится в сообщении Института.

Заявление было обнародовано после того, как Мария Корина Мачадо, лидер венесуэльской оппозиции и лауреат прошлогодней премии, предложила отдать свою Нобелевскую премию мира Дональду Трампу. Американский президент давно стремится получить эту награду.

В понедельник Мачадо заявила на Fox News, что вручение премии Трампу станет актом благодарности от венесуэльского народа за устранение Николаса Мадуро, которого на прошлой неделе задержали Соединенные Штаты.

— Предлагали ли вы ему в какой-то момент отдать Нобелевскую премию мира? Это действительно произошло?, — спросил журналист.

— Ну, это еще не произошло. Но я бы, безусловно, хотела иметь возможность лично сказать ему, что венесуэльский народ (ведь это премия венесуэльского народа) безусловно хочет отдать ее ему и поделиться ею с ним, — ответила Мачадо.

Трамп встретится с Мачадо

Дональд Трамп сообщил в четверг, 8 января, что встретится с Мачадо на следующей неделе в Вашингтоне.

Эта новость появилась после того, как президент США заявил, что не поддержит ее как руководителя страны после захвата г-на Мадуро Соединенными Штатами.

Маоия Корина Мачадо возглавила успешную избирательную кампанию в 2024 году против г-на Мадуро, но не была включена в избирательный бюллетень, поскольку Верховный суд Венесуэлы запретил ей участвовать.

Она обладала наибольшей народной легитимностью для руководства страной, но Трамп заявил, что она не имеет необходимой поддержки или уважения в Венесуэле, чтобы управлять страной.

В интервью Fox News он сказал, что “было бы большой честью” принять награду от госпожи Мачадо.

По мнению Трампа, то, что он не получил Нобелевскую премию мира, “большое смущение” для Норвегии.

Дональд Трамп

