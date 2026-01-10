Нобелевский комитет запретил Мачадо передать премию мира Трампу
- Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо предложила отдать свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.
- Норвежский Нобелевский институт заявил, что Нобелевскую премию нельзя передать другому лицу после ее присуждения.
В пятницу, 9 января, Норвежский Нобелевский институт разъяснил правила, регулирующие вручение Нобелевской премии. Они являются “четкими и устоявшимися”, пишет The New York Times.
Нобелевский комитет не разрешил подарить премию Трампу
— После объявления Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам. Решение является окончательным и остается неизменным навсегда, — говорится в сообщении Института.
Заявление было обнародовано после того, как Мария Корина Мачадо, лидер венесуэльской оппозиции и лауреат прошлогодней премии, предложила отдать свою Нобелевскую премию мира Дональду Трампу. Американский президент давно стремится получить эту награду.
В понедельник Мачадо заявила на Fox News, что вручение премии Трампу станет актом благодарности от венесуэльского народа за устранение Николаса Мадуро, которого на прошлой неделе задержали Соединенные Штаты.
— Предлагали ли вы ему в какой-то момент отдать Нобелевскую премию мира? Это действительно произошло?, — спросил журналист.
— Ну, это еще не произошло. Но я бы, безусловно, хотела иметь возможность лично сказать ему, что венесуэльский народ (ведь это премия венесуэльского народа) безусловно хочет отдать ее ему и поделиться ею с ним, — ответила Мачадо.
Трамп встретится с Мачадо
Дональд Трамп сообщил в четверг, 8 января, что встретится с Мачадо на следующей неделе в Вашингтоне.
Эта новость появилась после того, как президент США заявил, что не поддержит ее как руководителя страны после захвата г-на Мадуро Соединенными Штатами.
Маоия Корина Мачадо возглавила успешную избирательную кампанию в 2024 году против г-на Мадуро, но не была включена в избирательный бюллетень, поскольку Верховный суд Венесуэлы запретил ей участвовать.
Она обладала наибольшей народной легитимностью для руководства страной, но Трамп заявил, что она не имеет необходимой поддержки или уважения в Венесуэле, чтобы управлять страной.
В интервью Fox News он сказал, что “было бы большой честью” принять награду от госпожи Мачадо.
По мнению Трампа, то, что он не получил Нобелевскую премию мира, “большое смущение” для Норвегии.